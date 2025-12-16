Dólar: los mercados celebran la mandrileada de Toto Caputo, pero analistas alertan sobre la inflación

El anuncio de Toto Caputo fue celebrado en los mercados, pero advierten sobre la inflación

Finalmente Toto Caputo recalibró el esquema de flotación entre bandas del dólar y disparó una reacción inmediata en los mercados : subieron los bonos, cayó el riesgo país y rebotaron las acciones. Pero mientras los operadores celebran el nuevo giro, en sintonía con la crítica de los economistas "mandriles", advierten que la baja de la inflación será más lenta.

La respuesta del mercado fue celebratoria. Rava Bursátil describió que “ el cambio en la política de acumulación de reservas generó un efecto inmediato en la renta fija: los bonos subieron 1% en promedio, el riesgo país perforó a la baja los 600 puntos y todo el tramo de legislación extranjera se encuentra rindiendo en un dígito”.

En ese contexto, remarcaron que la expectativa de compras de divisas por parte del Banco Central favorece tanto a los bonos ajustados por CER (que protegen de la inflación) como a los títulos en dólares de tramo medio y largo.

En cuanto a las acciones, la respuesta también fue positiva. “La renta variable experimentó un rebote generalizado impulsado por las expectativas favorables del mercado, a pesar de que los fundamentos reportados por los balances de varias empresas resultan débiles”, señaló el informe de Rava. Traducido: las expectativas le ganaron, este martes, a los débiles datos de recuperación que arrojan los resultados de las compañías.

El anuncio necesitó un mensaje político que explique el cambio discursivo . El ministro de Economía reconoció este martes en el streaming La Casa, que conduce Eleonora Cole , que hasta ahora el esquema dejaba poco margen para acumular divisas: “Por cada dólar que Argentina compraba podía acumular 25 centavos, con los 75 centavos restantes se pagaban deuda”.

Según Caputo, una vez superada la presión electoral, el Gobierno quedó en condiciones de “ajustar las bandas y comprar reservas”. Semanas atrás, en una presentación, Caputo enfatizaba que las bandas estaban "bien calibradas".

Las bandas están bien calibradas. En particular el techo". Esto fue hace 1 (un) mes atrás. Hoy cambió el techo.



Esto fue hace 1 (un) mes atrás. Hoy cambió el techo.



Cómo le vas a creer al Toto Caputo… pic.twitter.com/3W6mF6POxE — Sergio Chouza (@SergioChouza) December 15, 2025

El titular del Palacio de Hacienda vinculó la estrategia con el objetivo superior de reactivar el crédito y el mercado de capitales. “Argentina tiene 25 puntos de deuda sobre producto, en Wall Street no llega a cuatro o cinco puntos. Acá no hay mercado de capitales, otra de las cosas que hicieron”, sostuvo sobre la herencia recibida.

Y agregó que el nuevo esquema, junto con instrumentos como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), “va a alimentar el mercado de capitales” y ayudar a revertir el “riesgo psicológico” que lleva a que “la gente tenga los dólares en la casa”.

El veredicto positivo de los críticos

Un análisis de la consultora Equilibra calificó el anuncio como “un paso positivo”. Se recordó que el esquema previo, con bandas ajustadas al 1% mensual, “conducía a una apreciación real del peso que lo tornaba inestable hasta las elecciones de 2027”.

La decisión, señaló la consultora, implica un menor énfasis en la evolución de los precios, con un consecuente riesgo: “El tipo de cambio deja de moverse por debajo de la inflación y pasa a moverse igual a la inflación pasada, por lo que se le agrega un elemento de inercia inflacionaria”.

En la misma línea, el economista Christian Buteler afirmó que “ajustar las bandas por inflación no es el esquema ideal, pero es mejor a lo que tenemos hoy”. A su juicio, el nuevo marco “permite que el peso no se aprecie”, aunque advirtió que “no incorpora gran margen para las compras del BCRA”.

Las dudas: inflación, tasas altas y dólares

Las advertencias más fuertes llegaron de Eco Go, que destacó que la medida intenta romper la lógica del “huevo o la gallina” entre riesgo país, acceso al crédito y acumulación de reservas. “El anuncio fue positivo y en la medida que empiece a comprar dólares la dinámica debería potenciarse”, señaló la consultora.

Sin embargo, mencionó que “al ser backward looking (es decir, ajusta por la inflación pasada), es probable que la desinflación sea más lenta que la buscada originalmente y las tasas de interés, más elevadas”.

Las tasas más altas le quitarían dinamismo al crecimiento al que el Gobierno apuesta para que haya más demanda de pesos que el Banco Central pueda ofrecer a cambio de dólares.

Eco Go también alertó que “persiste el riesgo de seguir tocando el techo de la banda en el caso de algún sudden stop (reversión) de los flujos”. Y dejó planteada una incógnita central para el esquema: “¿Existe una oferta de divisas que venga al país por la cuenta capital que financie el déficit creciente de la cuenta corriente y permita acumular reservas con este tipo de cambio?”

Pro mercado, pero no sin costos

MAP Latam coincidió en que el nuevo esquema “introduce mayor inercia inflacionaria”, pero remarcó que “mejora el clima financiero, reduce las expectativas de corrección cambiaria y, en un contexto político más favorable y con oferta de divisas suficiente, permite avanzar en la acumulación de reservas y en la estabilización”. Aun así, aclaró que la normalización cambiaria completa “sigue pendiente”.

PXQ hizo la lectura más crítica, al señar que el Gobierno “se vio forzado a reconocer la inconsistencia del esquema de bandas sin acumulación de reservas”.

Para la consultora de Emmanuel Álvarez Agis, indexar el tipo de cambio a la inflación pasada “frena el deterioro del frente externo, pero puede perpetuar la inflación en los niveles actuales”, lo que obliga a que “el ancla fiscal incremente su rol”, con efectos potenciales sobre actividad y política.

Preguntas abiertas

Portfolio Personal Inversiones (PPI) subrayó que "el anuncio es un giro positivo, aunque no exento de preguntas. Recalibrar un esquema que llevaba implícita una apreciación real y asumir un compromiso explícito con la acumulación de reservas (aunque ya se venía observando en los hechos) fue bien recibido".

PPI destacó las compras de hasta el 5% del volumen diario del mercado, un mecanismo que “reduce el riesgo de generar presiones puntuales innecesarias sobre el tipo de cambio oficial” y ponderó que el Tesoro ya venía comprando dólares en el mercado, "dinámica que ahora quedó formalizada".

Max Capital, en tanto, valoró que el Gobierno haya actuado de manera preventiva al ampliar las bandas y dar mayor claridad sobre la intención de acumular reservas, aunque advirtió que aún “no está claro cómo se implementarán ni en qué magnitudes” las compras de divisas.