Patricia Bullrich y Menem se dan por vencidos: pese a la presión de Milei, no habrá cambios en el Presupuesto

La jefa del bloque libertario hizo un último sondeo con aliados y no resultó. “Sale así o nada”, le explicó a Karina Milei. Asado de fin de año en Diputados.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Patricia Bullrich con Ezequiel Atauche, en el Senado. A cargo de negociar con la Casa Rosada. 

Las autoridades de La Libertad Avanza en el Congreso dieron por terminadas las gestiones por el Presupuesto, aun cuando en la Casa Rosada continúa la presión para incorporar algún fragmento del extinguido capítulo 11, que incluía la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Patricia Bullrich y Martín Menem no ven chances de dar ese paso.

De esta manera, el viernes el presupuesto sería convertido en ley en el Senado, con el mismo texto aprobado en Diputados una semana atrás. La sesión fue citada a las 12 horas. Hasta segundos antes de votarse, el Gobierno podría pedir modificaciones, pero sin una mayoría no podrían prosperar. Santiago Caputo hizo algunos llamados este lunes, pero no obtuvo resultados. Otra alternativa, menos probable, es que un sector de la oposición consiga mayoría para hacer cambios.

Presionada por Javier Milei, que la citó en la quinta de Olivos el viernes a la noche, Bullrich hizo el último intento por cambiar la historia este domingo, a través de un zoom con referentes de la oposición dialoguista. Se conectaron Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (PRO), Carlos Espínola (Provincias Unidas) y referentes de gobiernos provinciales como Edith Terenzi (Chubut), Natalia Gadano (Santa Cruz), Flavia Royón (Salta) y Beatriz Ávila (Tucumán).

Los intentos de Patricia Bullrich

La exministra de Seguridad trató de buscar una chance de negociar los borradores que había acercado el viernes, que según el relato oficial modifican las leyes de discapacidad y universidades sin impacto fiscal. No hubo caso. "Patricia tuvo que entender que la idea es sacarlo como está", contó a Letra P uno de los presentes. Fuentes cercanas al bloque oficialista de la cámara alta confirmaron que esa es la decisión y advirtieron que abrir el debate es peligroso.

Como explicó Letra P, la obsesión de Milei por derogar emergencia en discapacidad sólo se explica en los problemas judiciales que le ocasionó su no aplicación: la justicia federal de Campana ordenó que se implemente y, si el Presidente sigue empecinado en ignorar la ley, tarde o temprano sus funcionarios tendrán consecuencias penales.

Es por eso que el último intento de la Casa Rosada era modificar la ley de emergencia en discapacidad y bajar su costo, con la chance de aplicarla si hay plata. En la oposición dialoguista no quieren meterse una vez más en este debate, que erosiona a quienes ofician de aliados con la Rosada.

Enterado del fallido zoom, Caputo hizo algunas gestiones este lunes, pero no pudo cambiar la historia. Tuvo un nuevo encuentro con el santacruceño José Carambia, quien tiene mala relación con Bullrich de su paso con el PRO. Nada cambió.

¿Y si hay otros cambios?

Un riesgo del Gobierno es que, por intentar cambiar el Presupuesto, la oposición dialoguista se una al peronismo y consiga voltear otros artículos. El que más débil está es el 30, que deroga normas que exigen inversión mínima en educación, ciencia, escuelas técnicas y defensa.

Además de los 28 de "Populares" -como se llama el nuevo interbloque del PJ-, se oponen a este grupo algunos radicales, como Maximiliano Abad y Flavio Fama. Si la mitad más uno del recinto (37 votos, si no hay ausencias) rechaza un artículo, el proyecto debe volver a Diputados.

En ese caso, la cámara baja debe elegir entre el texto aprobado el jueves y el modificado por el Senado. En LLA empezaron a estar alerta por esta opción y plantean contraataques. Uno sería armar una sesión en Diputados a principios de enero, para arruinarle las vacaciones a la oposición dura.

Hablan de abrir el recinto el 6 o 7 de enero, con la seguridad de contar con una mayoría para insistir con la versión original, que mantuvo intacto el artículo 30. El diputado Agustín Rossi pidió eliminarlo, pero a diferencia de lo que ocurrió con discapacidad, no hubo mayoría dispuesta a eliminar todo el capítulo por estos temas.

Asado de despedida

Menem empezó a resignarse de que no será posible cerrar el año con una sesión para sancionar una versión del Presupuesto que convenza más a Milei. El viernes, el riojano llamó a su tropa del bloque oficialista y les exigió estar lunes y martes de la semana próxima, dispuesta a sesionar.

Hubo reserva de pasajes y de hoteles para los libertarios de las provincias y hasta este lunes no había cancelaciones. El mensaje también llegó a aliados como el PRO. Ante la falta de respaldo de la oposición dialoguista en el Senado, la agenda empezó a cambiar, aunque los pasajes siguen activos.

Fuentes del oficialismo en el Congreso contaron a Letra P que, si el recinto de Diputados queda vacío, habría un asado de la bandada de LLA, liderada por Gabriel Bornoroni para despedir el año. El debut dejó a algunos desorientados: festejaron el Presupuesto aprobado y al día siguiente supieron de una crisis política por el capítulo extinguido, aun cuando los indicadores financieros del Gobierno mejoraron como nunca. Había otros problemas a resolver en ese texto que se borró.

