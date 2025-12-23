Puertos bonaerenses: trabajadores marcharon a la puerta de la oficina de Mónica Litza

El secretario de UPSF , Leonardo Salom, le reclamó diálogo a Mónica Litza, presidenta del consorcio.

Más de 500 trabajadores ferroviarios y portuarios, nucleados en el gremio Unión Personal Superior Ferroviario ( UPSF ), se movilizaron este martes al ingreso del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud , para expresar su rechazo a la decisión de la nueva presidenta, Mónica Litza , de desplazar a personal de planta de la terminal de Avellaneda.

La marcha fue encabezada por el secretario general del sindicato, Gonzalo Bello, y el secretario portuario, Leonardo Salom . Los referentes sindicales cuestionaron las medidas adoptadas por Litza durante los primeros días de su gestión en el consorcio de Dock Sud y advirtieron sobre “el corrimiento de trabajadores de carrera e intento de despidos”.

“Vamos a defender a los compañeros de carrera y en ese camino, estamos dispuestos al diálogo y también a la lucha. Si no nos escuchan nos vamos a oponer a la nueva conducción del Puerto de Dock Sud”, dijo Salom durante el acto de protesta.

Trabajadores de la terminal portuaria bonaerense vienen denunciando que desde que Litza asumió como presidenta del consorcio, desplazó a personal jerárquico de la planta técnica para incorporar “más de una docena de nuevos contratados políticos sin experiencia portuaria”.

Por su parte, el Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud rechazó las denuncias del gremio de portuario y afirmó que es “falso” que Litza haya realizado despidos o haya afectado la carrera administrativa de algún trabajador del organismo.

Hoy junto a las y los compañeros ferroviarios y portuarios nos movilizamos al @PuertoDockSud para manifestarnos en contra de las decisiones de las nuevas autoridades que atentan contra los derechos laborales conquistados de las y los compañeros portuarios. pic.twitter.com/oIRu6YVmEa

Un puerto fundamental, con problemas

La llegada de Litza a la presidencia del consorcio del puerto bonaerense generó ruido y cierta parálisis en la terminal más relevante de la provincia de Buenos Aires.

Dock Sud es clave para la matriz productiva y energética del país. En ese contexto, causó sorpresa la llegada de Litzta, quien es abogada, fue vicepresidenta de Correo Argentino durante la gestión de Alberto Fernández y luego diputada nacional.

docke La terminal de contenedores del puerto de Dock Sud paralizada

Según el gremio, Litza intenta sacar a personal técnico-jerárquico que está trabajando en el plan de ampliación de los muelles del Puerto y en la planificación de la obra de dragado del canal de acceso, que está retrasado y ya tiene objeciones judiciales debido a la interrupción de proceso licitatorio. Así se paraliza una inversión de más de u$s 150 millones.

El puerto de Dock Sud es un nodo logístico que moviliza el 95% de la carga contenerizada de la provincia y constituye más del 40% del total nacional.

La concesionaria que opera el puerto es Exolgan, cuyos accionistas son PSA International, líder mundial con operaciones emblemáticas en Singapur y Amberes; y Terminal Investment Limited SA (TIL). Ellos movilizan más de 350.000 contenedores al año. En el puerto también se operan cargas de hidrocarburos por la refinería de Shell y la logística de YPF.