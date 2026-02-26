La micro no repunta y Javier Milei lo castiga, pero el Círculo Rojo sigue bancando al Gobierno

Mientras la economía real no muestra señales claras de recuperación y la industria acumula pérdidas de empleo, los principales referentes del Círculo Rojo volvieron a respaldar el programa de Javier Milei . Lo hicieron incluso después de que el propio Presidente tratara de “delincuentes” a empresarios importantes y en medio de tensiones por retenciones, reforma laboral y competencia importada.

Los testimonios más fervorosos provienen de sectores que, paradójicamente, sienten el rigor del freno en la obra pública y la presión impositiva. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción , Gustavo Weiss , fue uno de los más enfáticos: “Estamos totalmente de acuerdo con el Gobierno. Apoyamos fuertemente el rumbo”, afirmó, y destacó como pilares “la macro ordenada, la baja de la inflación y no gastar más”.

A pesar de reconocer que la reforma laboral por sí sola no es una "fábrica de empleo", Weiss prioriza el ordenamiento de las cuentas públicas por sobre la parálisis del sector. En una línea similar se mueve Mario Grinman , titular de la Cámara Argentina de Comercio , quien con un pragmatismo brutal admitió: "Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal".

Las declaraciones se producen en un contexto en el que distintos sectores productivos advierten sobre caída de ventas, cierre de plantas y presión de costos, pero mantienen el apoyo político al programa económico.

Por el lado del agro, la sintonía también resiste los embates. El presidente de la Sociedad Rural , Nicolás Pino , aceptó sin estridencias la confirmación de que no habrá bajas de retenciones en el corto plazo.

Tras reunirse con Milei y el ministro Toto Caputo, Pino justificó la decisión oficial explicando que el Ejecutivo debió “recalcular gastos” para blindar el superávit fiscal.

La definición cerró expectativas dentro del sector, que esperaba nuevas reducciones en los derechos de exportación, pero volvió a alinearse con la prioridad oficial de mantener el superávit como ancla del programa.

La UIA, entre el apoyo y la advertencia

Más incómoda es la postura del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini. Tras el cierre de la planta de FATE, se señaló oficialmente: “Lamentamos profundamente el cierre de la planta FATE, empresa nacional que durante décadas generó empleo, tecnología y valor”.

En el comunicado, la UIA advirtió que “no es un hecho aislado: en dos años la industria perdió casi 65 mil puestos, en un contexto de competencia internacional fuertemente distorsionada” y reclamó “igualdad de condiciones para competir y poder producir con estándares internacionales y sostener el entramado productivo”.

Sin embargo, Rapallini también destacó: “Hemos sido el gran ancla de la inflación” y afirmó que la entidad fabril apoya “en un 95% la Ley de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno”.

adorni G6 empresarial Manuel Adorni con el G6 empresarial

La foto del G6 (las seis cámaras empresarias más poderosas) junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, selló un pacto de gobernabilidad: el empresariado acepta ser el muro de contención a cambio de las reformas estructurales que el Consejo de Mayo enviará al Congreso en 2026.

En un comunicado, el grupo empresarial detalló que “se analizaron las perspectivas económicas y productivas del país, así como los principales proyectos en tratamiento legislativo que impactan en la actividad empresarial”.

Javier Milei, Don Chatarrín y Don Gomita

El apoyo empresario convive con un discurso presidencial cada vez más confrontativo. En redes sociales, Milei agradeció irónicamente las “contribuciones enormes” de “Don Chatarrín de los tubitos caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja”, y sostuvo que “han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”.

BATALLA CULTURAL

Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de… — Javier Milei (@JMilei) February 26, 2026

Milei acusó de “delincuentes” a los tres empresarios, en referencia a Paolo Rocca, Javier Madanes Quintanilla y Roberto Méndez. “Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un país que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”, escribió.

Las declaraciones generaron ruido en el llamado Círculo Rojo, aunque no se tradujeron en un quiebre público del respaldo al programa económico.

Una carta que Rocca envió a La Nación a comienzos de mes, el 4 de febrero, marca esta relación tirante, pero todavía constructiva, que el Círculo Rojo intenta moldear.

paolo rocca uia 1 Paolo Rocca, El Señor de los Caños, nuevo villano favorito de Javier Milei.

"La actual administración ha logrado resultados importantes en la recuperación de la economía, bajando la inflación, reduciendo la dimensión del Estado y asegurando el equilibrio fiscal, lo que ha generado una baja del riesgo país y un fuerte apoyo del gobierno de Estados Unidos", destacó el mandamás de Techint.

"Hacia adelante, apostamos a una Argentina que pueda también crecer en su actividad industrial y competir en el mundo. Un ejemplo es Tenaris, que exporta actualmente el 70% de su producción en Campana. Para lograrlo es muy importante que el sector privado tenga un diálogo constructivo con el Gobierno", añadió Rocca, ahora tildado de "delincuente" por el Presidente.

Inversiones, RIGI y agenda de reuniones

Mientras Milei los castiga en Twitter, el ministro de Economía compensa el clima anunciando inversiones mineras y energéticas, y comentó que un “empresario argentino serio y avispado” le anunció inversiones adicionales por u$s 4500 millones en los próximos 48 meses en dos proyectos energéticos que aplicarán al RIGI.

Caputo también informó sobre reuniones con directivos de Rio Tinto, la empresa que proyecta inversiones por más de u$s 3500 millones en litio en Salta y Catamarca en los próximos tres años.

En la Casa Rosada, Milei recibió además a directivos de Breitling, en un gesto orientado a fortalecer vínculos con inversores internacionales antes de su agenda en Nueva York.