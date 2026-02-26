Entre Ríos: el sector porcino aprovecha la suba de precios de la carne vacuna y celebra el aumento de ventas

La Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos aseguró que por la brecha de precios con la carne vacuna aumentó el consumo de cerdo en Argentina. (Crédito: Capper)

La Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos ( Capper ) destacó el crecimiento del consumo de la carne de cerdo que se registra en los últimos meses, en especial desde que se trasladaron al mostrador los fuertes aumentos del mercado vacuno. Según señalaron, ese incremento provocó una brecha de precios superior al 100% que motiva a las familias a elegir los cortes porcinos .

El relevamiento local da cuenta de una diferencia de valores que deja al cerdo muy competitivo. “Está mejor posicionado como alternativa para la mesa de los entrerrianos”, señalaron. A modo de ejemplo, un kilo de nalga vacuna promedia los $20.000 el kilo, mientras que la nalga de cerdo oscila los $7.000. Es decir, rinde casi tres veces más.

Del mismo modo, cortes más tradicionales para la parrilla llegan a rendir dos veces más. Por ejemplo, el kilo de pechito de cerdo se consigue a nivel local en torno a los $10.000, mientras que el asado de novillo alcanza aproximadamente los $20.000 el kilo. Ello motiva a las familias a optar por las alternativas más económicas y rendidoras en tiempos de caída del poder adquisitivo.

Los datos comparativos que difundió Capper dan cuenta de un fuerte aumento de la brecha de precios entre carne vacuna y porcina, que históricamente se mantuvo en torno del 25% al 30%.

En el sector explicaron que el fenómeno responde a cambios estructurales en la cadena de las carnes . Durante muchos años, el sector ganadero tradicional no tuvo estímulos de inversión y derivó en una progresiva caída de la oferta que hoy impacta en el stock de hacienda. Al mismo tiempo, crecieron la población argentina y los mercados internacionales que aumentaron la demanda de carne vacuna.

el-hinojo-cerini-cerdos-4 Crédito: Capper

Por otra parte, los productores porcinos señalaron que comenzaron a valorizarse las importantes diferencias en los ciclos de vida y las distintas capacidades de convertir el alimento balanceado en proteína animal. Para producir un kilo de carne de vaca se necesitan alrededor de siete kilos de alimento balanceado, mientras que para producir un kilo de carne de cerdo se necesita poco menos de tres. El cerdo se cría durante 160 días -desde que nace hasta que va a faena-, mientras que un vacuno necesita al menos un año y medio para ser faenado, incluso con cortes de mayor tiempo.

“Atentos a las perspectivas de que esta diferencia se sostenga, la entidad considera que el escenario significa una oportunidad para potenciar y poner en valor aún más el sector porcino en la provincia y el país”, señalaron en un comunicado.

Realidad del sector porcino

Según estadísticas oficiales, el sector porcino viene registrando un importante crecimiento. El año pasado Argentina alcanzó el récord de faena con 8.517.433 cabezas, es decir, un 2,5% de aumento interanual. También fue récord de producción, con 812.272 toneladas, lo que implicó una suba del 3,4% en comparación al 2024. Entre Ríos se ubicó como la cuarta provincia en el ranking nacional.

nueva-sucursal-la-porca-7 Crédito: Capper

El consumo interno de carne de cerdo registró un incremento anual del 8,7% y alcanzó el récord de 18,9 kg/hab/año, según datos del Ministerio de Economía. “Este presente fortaleció la inserción en el mercado local de diferentes cortes como alternativa de consumo que se instalaron en la mesa de los argentinos, por versatilidad, costo y beneficios nutricionales”, apuntaron.

Los reclamos en Entre Ríos

La entidad plantea que el desafío de la cadena sigue siendo la balanza comercial deficitaria y la necesidad de sumar mercados en el exterior para trazar nuevas metas de crecimiento en los próximos años. Mientras que las exportaciones de 2025 alcanzaron las 12.369 toneladas, las importaciones aumentaron 135,8% en términos anuales y totalizaron 53.475 toneladas, con el agravante de la llegada de cortes congelados como la bondiola, fundamentalmente de Brasil, que afectan la competencia, como publicó Letra P el año pasado y a principios de este mes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Capper Entre Ríos (@comunicacion.capper)

En Capper puntualizaron los desafíos sectoriales que los productores porcinos de Entre Ríos reclaman para ganar en competitividad: morigerar la carga impositiva –nacional, provincial y municipal– y mejorar los caminos rurales y la infraestructura eléctrica.

También plantearon la necesidad de que el sector mejore su capacidad de faena, habilitación de establecimientos para exportar, depósitos de congelados, entre otras inversiones que requieren de líneas de financiamiento acordes que posibiliten sostener el ritmo de crecimiento y la creación de trabajo. Un apoyo estatal que no parece ir de la mano con el modelo económico de la Casa Rosada.