Axel Kicillof vs. Máximo Kirchner: rosca frenética por la vicepresidencia primera del Senado bonaerense

El Senado bonaerense tendrá este jueves su primera sesión extraordinaria del año, convocada hace más de dos meses por la presidenta del cuerpo, Verónica Magario , para ordenar la conformación de las autoridades de la cámara. La pelea entre Axel Kicillof y el kirchnerismo por la vicepresidencia primera llega con final abierto al encuentro, pautado para las 15 horas.

Las posiciones se mantienen intransigentes: el MDF quiere ese lugar para Ayelén Durán , la senadora de la Sexta sección electoral que responde al Cuervo Larroque , uno de los hombres de la mesa política de Kicillof fuertemente enfrentado con la La Cámpora , de Máximo Kirchner . Para la Gobernación no corre otro nombre en esta disputa, aunque tiene otros representantes en la cámara alta. El massismo, representado en el recinto por Marcos Pisano , intenta encauzar la disputa.

El otro nombre es el de Mario Ishii , quien sostiene que Magario le ofreció una vicepresidencia. El exintendente de José C. Paz quiere la primera -segundo lugar en la línea sucesoria detrás de la vicegobernadora- y cuenta con el apoyo del kirchnerismo. En esa tribu advierten que deberían respetarse los lugares que cada expresión del peronismo tenía hasta diciembre: Luis Vivona ocupaba la vicepresidencia primera y Pablo Obeid , esposo de la camporista Fernando Raverta , la tercera. Sergio Berni , el otro nombre que circuló, sostuvo que ya rechazó ser autoridad de cámara hace dos años y que en este turno tampoco tiene intenciones de asumir ese rol.

Como pasó en otros temas que fueron materia de disputa entre los distintos sectores del peronismo , las partes llegan a la fecha límite sin que asome un acuerdo. Así y todo, no hay dirigente peronista que considere una eventual ruptura, y repiten que esto se soluciona sí o sí. Ven la foto del Congreso, con un bloque que se rompe ante la embestida del Gobierno nacional por la reforma laboral, y creen que sería "demencial" replicar esas fracturas en la provincia, justo después de llegar a una lista de unidad por la conducción del PJ bonaerense.

Cerca de Ishii afirman que el exintendente no se puso ni se baja de esa pelea, y pareciera ser que irá hasta el final para lograr uno de los puestos más preciados de la política bonaerense. Según pudo saber Letra P , no habrá más movimientos en el staff que acompaña a Magario y Roberto Feletti continuará en la Secretaría administrativa, un lugar que pedía el kirchnerismo.

La bancada del peronismo

Así, la tensión está puesta en la vicepresidencia primera y en la jefatura del bloque de UP, que cuenta con 24 bancas. El kicillofismo no presiona por esa conducción, pero va a fondo por quedarse con la vice que tenía el intendentismo hasta diciembre.

La conducción de la bancada quedaría en manos del cristinismo, que suma 15 bancas, contra cinco que juegan en el team Kicillof. Suena lógico que quien tiene mayoría sea quien lidere el espacio, aunque buscan un apellido que tenga cierta apertura, diálogo y espíritu conciliador para cumplir con esa función. Tan razonable es aquello como que el gobernador desee tener la primera silla para reemplazar a Magario en caso de ausencia.





Lo que pasa en el Senado se resuelve fuera del Senado

Como toda definición de importancia, son los jefes de cada tribu los que terminan de hacer el acuerdo en medio de las tensiones. Así, diferentes fuentes admiten que son las cabezas de cada sector las que están trabajando en el tema: Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Más allá de que hay interlocutores de cada espacio, son ellos los que definirán cómo quedan las cosas en el Senado. El Frente Renovador puso en la mesa de conversaciones al senador Marcos Pisano, quien, fiel al estilo massista, trata de garantizar la unidad del bloque para aportarle gobernabilidad a Kicillof y que el acuerdo exprese a todas las partes.

Kicillof viene involucrándose en el tema y mantiene conversaciones con Magario para no ceder en el nombre de Durán. Una versión indica que el kirchnerismo resiste ese apellido por tener terminal política en Larroque, un excompañero, mientras que otra advierte que no importa el nombre, sino que debe respetarse la configuración anterior respecto a la pertenencia política. Marcelo Feliú y Pedro Borgini asoman como figuras de perfil bajo que podrían evitar una mayor discordia para el puesto en tensión.