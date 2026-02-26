YPF avanza con el oleoducto a Punta Colorada para exportar shale oil de Vaca Muerta

YPF avanza con el proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) para ampliar la infraestructura exportadora de Argentina y ganar mercados internacionales. La compañía supervisó en Río Negro la construcción de la terminal que permitirá despachar shale oil de Vaca Muerta en buques de gran porte, con una capacidad prevista de más de 550.000 barriles diarios.

El presidente y ceo de YPF, Horacio Marín , recorrió la Terminal Punta Colorada, en Río Negro, donde se construye la playa de tanques del VMOS, una obra estratégica para el almacenamiento y la futura exportación de crudo hacia los principales mercados del mundo.

La visita se realizó junto al gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck ; el mandatario neuquino, Rolando Figueroa ; el vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF, Lisandro Deleonardis ; el vicepresidente de Infraestructura, Gustavo Gallino ; el ceo del consorcio VMOS, Gustavo Chaab ; la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández , y directivos de las empresas socias.

Durante la recorrida, Marín sostuvo que el proyecto marcará “un cambio estructural” para la industria energética. “Es un paso decisivo para la nueva etapa exportadora que se abre en la Argentina. El VMOS posicionará al país como proveedor confiable y competitivo de shale oil”, afirmó.

La Terminal Punta Colorada será el punto final del oleoducto de 437 kilómetros que unirá la producción de Vaca Muerta, en Neuquén, con la costa atlántica rionegrina. La instalación estará preparada para operar buques Very Large Crude Carrier ( VLCC ), embarcaciones de gran porte que podrán cargar mayores volúmenes por envío.

El proyecto prevé una capacidad superior a los 550.000 barriles diarios, con el objetivo de consolidar a la Patagonia como polo energético y fortalecer el ingreso de divisas por exportaciones de hidrocarburos.

Weretilneck vinculó la magnitud de la inversión con un escenario de “previsibilidad y reglas claras” para el sector.

Tanques y obra industrial

Según la empresa, los trabajos avanzan conforme al cronograma, con progresos en soldaduras estructurales y en el montaje de techos geodésicos de aluminio, diseñados para soportar las condiciones climáticas costeras.

Cada tanque demanda 198 placas de pared y 281 de piso, unas 1500 toneladas de acero y más de un millón de pulgadas de soldadura.

El techo requiere la colocación de cerca de 30.000 bulones. Las estructuras alcanzarán 82 metros de diámetro, 35 metros de altura y una capacidad de 120.000 metros cúbicos, equivalente a unas 50 piletas olímpicas.

Petróleo de Argentina al mundo

El VMOS demandará una inversión estimada en u$s 3000 millones. El consorcio, liderado por YPF, está integrado por Pan American Energy (PAE), Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Shell y Tecpetrol.

La meta es comenzar a exportar antes de fines de 2026.