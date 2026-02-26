ROSCA DE FEBRERO

La Libertad Avanza suma otra banca en la Legislatura porteña y tensa la negociación por las comisiones

La legisladora Sandra Rey, que integraba el MID, dio el salto al bloque violeta, que ahora reclama sillas clave. Tensión con el PRO.

Por Francisco Basualdo
La Libertad Avanza sumó una diputada del MID y se consolida como segunda minoría en la Legislatura porteña.

El bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña sumó a sus filas a Sandra Rey, dirigente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), y alcanzó las 14 bancas. La jugada consolida a la tropa de Karina Milei como segunda minoría, ahora con tres escaños más que el oficialismo del PRO.

El pase representa, sin embargo, un doble efecto político. Por un lado, para el oficialismo ya que el MID, que conduce Luis Zago, había integrado el frente electoral encabezado por el PRO en las elecciones locales de mayo. Pero también para el sector que conduce Horacio Rodríguez Larreta, que en octubre pasado había anunciado la incorporación de Rey y de Edgardo Alifraco, al interbloque Volvamos Buenos Aires.

Nuevos equilibrios en la Legislatura porteña

Con 14 bancas, La Libertad Avanza exhibe fuerza en medio de la negociación por las autoridades de las comisiones legislativas. En el bloque que conduce Ramírez sostienen que la nueva correlación dentro de la Cámara debe traducirse en una distribución “más lógica” del poder parlamentario.

La demanda central apunta a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, dos espacios estratégicos que históricamente quedaron bajo la órbita del oficialismo o de bloques aliados. La comisión de Justicia tendrá este año un rol determinante: deberá tratar los pliegos de designación de 50 jueces porteños y será clave en el proceso de transición por el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito local, en paralelo a la consolidación del fuero propio.

Más pedidos y tensión con aliados del PRO

El reclamo libertario no se limita a esas áreas. También exige presidir Desarrollo Económico, Seguridad, Asuntos Interjurisdiccionales, Descentralización y Cultura. La ofensiva tensiona la negociación y relega a la Unión Cívica Radical, aliada parlamentaria del PRO, que el año pasado registró su peor desempeño electoral en décadas.

En La Libertad Avanza argumentan que el doble triunfo electoral —en mayo y en octubre del año pasado— debería reflejarse en la estructura de poder de la Cámara. Sostienen, además, que en el vínculo con el PRO ya concedieron más de lo que obtuvieron. En ese listado incluyen la reactivación de la obra del penal de Marcos Paz, el avance en el traspaso del fuero laboral y la autorización para contraer deuda, gestos que, aseguran, no son ponderados en la negociación porteña.

