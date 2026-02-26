La Libertad Avanza suma otra banca en la Legislatura porteña y tensa la negociación por las comisiones

La Libertad Avanza sumó una diputada del MID y se consolida como segunda minoría en la Legislatura porteña.

El bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña sumó a sus filas a Sandra Rey, dirigente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), y alcanzó las 14 bancas. La jugada consolida a la tropa de Karina Milei como segunda minoría, ahora con tres escaños más que el oficialismo del PRO.

La presidenta del bloque y titular de LLA en la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez, confirmó el paso a través de las redes sociales, donde publicó una foto junto a Rey y a la secretaria general de la Presidencia. La incorporación fortalece al espacio libertario, aunque no modifica de manera sustancial la relación de fuerzas existente.

Nuevos equilibrios en la Legislatura porteña Con 14 bancas, La Libertad Avanza exhibe fuerza en medio de la negociación por las autoridades de las comisiones legislativas. En el bloque que conduce Ramírez sostienen que la nueva correlación dentro de la Cámara debe traducirse en una distribución “más lógica” del poder parlamentario.

La demanda central apunta a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, dos espacios estratégicos que históricamente quedaron bajo la órbita del oficialismo o de bloques aliados. La comisión de Justicia tendrá este año un rol determinante: deberá tratar los pliegos de designación de 50 jueces porteños y será clave en el proceso de transición por el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito local, en paralelo a la consolidación del fuero propio.

