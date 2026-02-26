ROLL OVER FEDERAL

Luego de una década, Entre Ríos volvió al mercado internacional: colocó un bono por U$S 300 millones

La Casa Gris informó que permitirá refinanciar vencimientos, cancelar pasivos y ordenar el perfil de la deuda provincial.

Entre Ríos realizó este jueves una colocación en el mercado internacional de deuda, emitiendo un bono de 300 millones de dólares, cifra que se ubica dentro de los límites autorizados por la Legislatura en la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial.

Según informó el gobierno que encabeza Rogelio Frigerio, la estructura del bono tiene una vida promedio de seis años, un cupón anual del 9,55% con pagos semestrales y vencimientos de capital de 33,33% en 2031, 33,33% en 2032 y 33,34% en 2033. En términos de rendimiento, el bono fue emitido con una prima de 6,18% sobre un bono soberano americano de similar duración, lo cual representa una mejora de 50pbs respecto del spread convalidado en la emisión de 2017.

Asimismo, la operación incluye una oferta de recompra y/o canje para los tenedores actuales del bono ERF28, cuyo resultado se conocerá este viernes 27 de febrero.

"Esta estrategia rediseña el perfil global de vencimientos de la provincia, dotándolo de una estructura más armonizada en el tiempo, lo cual permitirá mejorar los márgenes de liquidez y descomprimir los servicios de deuda, evidenciando una clara mejoría respecto al perfil heredado por nuestra gestión", aseguraron fuentes oficiales.

