RADICALES GOBERNANDO

Cumbre de la UCR: Chiarella reúne a cinco gobernadores y 300 intendentes en Santa Fe

El presidente del partido busca cambiar el chip y mostrar su gestión. Esencia federal para apagar el internismo. La foto dispar que muestra el bloque en el Congreso.

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
Leonel Chiarella encabezará un encuentro nacional de la UCR este viernes en Santa Fe.

El presidente de la UCR, Leonel Chiarella, reunirá este viernes a los cinco gobernadores y más de 300 intendentes enrolados en el partido, con el objetivo de “mostrar la fuerza” que conduce, en línea con los mandamientos que trazó al asumir. El encuentro se realizará en la ciudad de Santa Fe.

Junto al dirigente de Venado Tuerto estarán los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gustavo Valdés (Corrientes). También dirán presente, pero de manera virtual, los mandatarios Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuay) y Leandro Zdero (Chaco). Todos compartirán un mensaje de apoyo a Chiarella.

Los desafíos de Leonel Chiarella

“Queremos charlar sobre gestión, mostrar la UCR que gestiona y la esencia muy federal que tenemos”, apuntó Chiarella a Letra P. En rigor, el intendente viene buscando un vínculo más cercano con dirigentes con responsabilidades de gestión, con el desafío de motivar y dejar en segundo plano el internismo.

No obstante, la agenda –sobre todo legislativa– evidencia todavía diferencias gruesas en la conducta del partido, legisladores y legisladoras que juegan de líberos y hacen la suya. En la tropa radical variopinta del Congreso se encuentran mileístas, opositores dialoguistas y opositores hostiles.

Con el objetivo de compartir experiencias de gestión, Chiarella estará acompañado del Foro de Intendentes que lidera el intendente de la ciudad Mendoza, Ulpiano Suárez. El encuentro se realizará en la sede del Comité Provincia que preside el santafesino Felipe Michlig.

Intendentes y presidentes comunales de todo el país “pondrán en común experiencias, herramientas y desafíos para seguir mejorando cada municipio con la convicción que gobernar es planificar, administrar con responsabilidad y dar respuestas concretas”.

El cronograma del cónclave de la UCR

La actividad comenzará a las 9 con las palabras de bienvenida de Chiarella, Suárez, Michlig y el presidente del Foro de Intendentes de Santa Fe, Nicolás Cuesta.

Seguirá con la mesa "Comunicación en el mundo actual y el rol de la política local" a cargo de Rosendo Grobocopatel. Luego será el turno del economista Santiago Bulat, que dará la charla “Descifrando la economía 2026”.

Al mediodía está previsto que los intendentes reciban la palabra de los cinco gobernadores. Por la tarde, trabajarán en mesas temáticas. A las 16 habrá una presentación a cargo de la Oficina Especializada en Violencia de Género de la UCR y, a su término, se hará la Mesa “La Universidad y los gobiernos locales. Herramientas para la gestión”, a cargo del rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, y de su par de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci.

Temas
