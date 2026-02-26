NO HAY PLATA

¿Por qué Axel Kicillof, el primer opositor de Javier Milei, no blinda el salario estatal bonaerense?

Entre 2024 y 2025, la planta laboral perdió 26% de poder adquisitivo, según gremios. La Provincia apunta a la motosierra nacional y sus derivaciones. Números.

Letra P | Juan Rezzano
Por Juan Rezzano
Axel Kicillof

Axel Kicillof

La planta de personal de la provincia de Buenos Aires cerró 2024 y 2025 con aumentos salariales por debajo de la inflación y en lo que va de 2026 la situación no se revirtió. Las paritarias que firmó el gobierno de Axel Kicillof con los gremios bonaerenses no lograron empatar la suba de precios en ninguno de los dos años.

Notas Relacionadas
Con los gremios en pie de guerra Axel Kicillof carga las tintas sobre el ajuste de Milei a la Provincia
NO HAY PLATA

Con los gremios en pie de guerra, Kicillof carga las tintas contra el ajuste de Milei en la provincia

Por 
Letra P | Macarena Ramírez
Macarena Ramírez
Este martes, en medio de un clima de fuerte tensión con los gremios que se encuentran en pie de guerra por la negociación paritaria, el ministro de Economía provincial, Pablo López, atribuyó las dificultades financieras de la provincia al ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. Horas más tarde, durante una entrevista en el canal de streaming Cenital, el propio gobernador lanzó duras críticas al rumbo económico de la Casa Rosada. Las políticas actuales, dijo, “están asfixiando a las provincias y a la producción” y profundizando la crisis social y económica.

Paritarias 2025

En 2025, la situación no cambió, aunque la distancia se achicó. La inflación cerró en 31,5% y la paritaria bonaerense terminó en 26,9%, luego de que, en enero de este año, se incorporara con carácter retroactivo un punto adicional al acuerdo firmado en agosto. La diferencia fue de 4,6 puntos porcentuales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2026635790697246739?s=20&partner=&hide_thread=false


En lo que va de 2026, el patrón se repite. En enero, con una inflación mensual de 2,9%, la Provincia acordó con los gremios un aumento de 2%. La negociación de febrero arrancó con una oferta de 3% que los sindicatos rechazaron por insuficiente. La mesa paritaria sigue abierta.

Según fuentes gremiales, la pérdida acumulada del poder adquisitivo de los estatales bonaerenses entre 2023 y diciembre de 2025 alcanzó el 26,26%.

Apunten contra Javier Milei

La explicación que da el gobierno provincial apunta a la Nación. El ministro López sostuvo esta semana que, desde la asunción de Milei, "la provincia lleva perdidos 22,2 billones de pesos por recortes de programas, obras paralizadas, deudas directas y el impacto de la política económica que deteriora la producción y la recaudación tributaria". "El superávit nacional es deuda con las provincias", remarcó.

En la misma línea, Kicillof denunció, durante una entrevista con el periodista Ernesto Tenembaum, que Milei "está asfixiando a las provincias, está asfixiando a la producción, y después eso lo usa como mecanismo de extorsión". A criterio del gobernador, la presión fiscal y presupuestaria condiciona la autonomía de las jurisdicciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2026659929130508326?s=20&partner=&hide_thread=false

Durante la presidencia de Alberto Fernández, la Nación sostuvo con transferencias discrecionales buena parte del gasto subnacional. Ese flujo de recursos se cortó con la llegada de Milei al poder y la provincia de Buenos Aires quedó expuesta a la caída de la recaudación propia y al ajuste de los fondos coparticipables.

El peso de la masa salarial en Buenos Aires

El peso de la masa salarial en las cuentas bonaerenses es determinante. Según el presupuesto 2026, el 58% del gasto total de la Provincia se destina a salarios y jubilaciones, unos 24,6 billones de pesos para sostener al plantel estatal y a quienes están dentro del sistema previsional bonaerense. Con ese esquema, cualquier recomposición salarial exige recursos que, dicen en La Plata, hoy no están disponibles.

El conflicto llega en un momento político de alta exposición para Kicillof, que se presenta como la contracara del modelo libertario, basado en el ajuste con epicentro en los salarios estatales, y busca posicionarse como la principal alternativa para las presidenciales de 2027.

El gobernador deberá encabezar este lunes la apertura de sesiones de la Legislatura bonaerense con un paro docente convocado para ese mismo día, mientras ATE reclama una convocatoria urgente a paritarias y los judiciales anuncian medidas de fuerza. El argumento oficial -la plata que falta se fue a financiar el superávit de Milei- no logra, por ahora, descomprimir la tensión con los gremios.

Temas
Notas Relacionadas
Axel Kicillof junto a Roberto Baradel, de Suteba, uno de los aliados sindicales con quien ahora pulsea por salarios 
NOVENA SECCIÓN

La grieta menos pensada

Los sindicatos docentes bonaerenses van al paro y fisuran la alianza con el gobernador. La huelga nacional de CTERA contra Milei, por otro carril. Bronca en las bases.
Aumenta la presión de los gremios sobre Axel Kicillof
NO HAY PLATA

Gremios, al choque con Kicillof por salarios: paran judiciales y ATE le pide que aumente impuestos a los ricos

Aumenta la presión de las bases sindicales. Por primera vez, el gobernador enfrentará el inicio del ciclo lectivo sin clases. El gobierno bonaerense culpa a Milei.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Karina MIlei, y Pilar Ramirez en la escuela de dirigentes de LLA. 
DISCUSIÓN 2027

Karina Milei lanzó una escuela de dirigentes para un eventual gabinete porteño

Por  Pablo Lapuente
Juan Manuel Urtubey vuelve al PJ de Salta. 
PERONISMO 2027

Urtubey toma el control del PJ en Salta con el aval de CFK, pero avisa que no habrá expulsiones

Por  Maira López
Toto Caputo activó un nuevo bono en dólares, para cancelar deuda con el ahorro doméstico.
FESTIVAL DE DEUDA

Caputo activó el bono "dólar colchón", bajó la tasa y empieza a pedalear con la Inocencia Fiscal

Por  Lorena Hak
Andrés Larroque y Gabriel Katopodis
PJ SIN PAZ

Larroque vs. Katopodis, la interna menos pensada del peronismo en San Miguel

Por  Macarena Ramírez