Toto Caputo se resignó a un mal dato de inflación de marzo, pero prometió que se vienen los mejores meses

El ministro de Economía, Luis Toto Caputo , anticipó en Rosario que la inflación de marzo se ubicaría por encima del 3% y buscó compensar el impacto con un mensaje optimista sobre el rumbo económico. “Se vienen los mejores meses”, aseguró durante su exposición en la Bolsa de Comercio de Rosario .

La visita marcó el segundo desembarco del funcionario en la ciudad en menos de 15 días, en un territorio donde logró construir cercanía con el sector financiero y agroexportador. Esta vez, participó de la presentación del libro Cambia la música , de Salvador Di Stefano, el economista conocido como El gurú del dólar al que el presidente Javier Milei tiene en alta estima.

Justamente, el Presidente había formado parte del lanzamiento del libro en La Rural de Buenos Aires. Este lunes, el asesor volvió a reunir a un auditorio alineado con las expectativas del mercado. Como anticipó Letra P , el propio Di Stefano había "pedido permiso" expresamente a Milei para que el ministro pueda secundarlo este lunes. "El mejor de la historia", le tiró flores el consultor a Caputo, que llegó y se fue en avión de linea.

CAMBIA LA MÚSICA: AHORA HAY QUE CAMBIAR EL PASO Con gran alegría los invitamos a acompañarnos en la presentación del nuevo libro de Salvador Di Stefano: "Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso." El encuentro contará con un momento destacado: un Coloquio entre… pic.twitter.com/IaB9dwbeKa

No fue el único elogio. "La calidad humana de todo el equipo del ministro es increíble. Con otros gobiernos no teníamos ningún acceso, con este tenemos todo a disposición", agradeció en más de una oportunidad Di Stefano.

En medio de la exposición, Caputo reconoció el dato que se conocería de manera oficial . “Seguramente la inflación esté por arriba del 3%”, sostuvo, en referencia al índice que difundiría el INDEC . El ministro atribuyó la suba a "un shock en lo relacionado al petróleo, al transporte, la educación".

Tras ese reconocimiento, el funcionario giró hacia un mensaje de expectativa. Afirmó que desde abril comenzaría un proceso de desaceleración de precios acompañado por crecimiento económico, una idea que ya había planteado en su anterior paso por la ciudad.

En esa línea, insistió con el eje discursivo del Gobierno. Señaló que la Argentina se había convertido en “referencia en el mundo” por el programa económico aplicado y reiteró ante un auditorio afín que el escenario próximo sería favorable.

Una visita sin dirigentes y con foco en el mercado

A diferencia de otras ocasiones, el ministro viajó sin parte de su equipo habitual. No lo acompañaron Federico Furiase ni Felipe Núñez, habituales asesores, en medio de la controversia por los créditos del Banco Nación.

Tampoco hubo de dirigentes de La Libertad Avanza en Santa Fe, que sí habían participado en actividades anteriores. El encuentro tuvo un perfil más técnico y empresarial, con fuerte presencia de actores de la city rosarina convocados por el anfitrión.

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El auditorio, de unas 300 personas, respondió con aplausos al cierre de la exposición. Allí, Caputo volvió a reforzar el tono optimista. “Hacemos un esfuerzo titánico para sacar el país adelante”, planteó ante los asistentes.

Acceso restringido y sin contacto con la prensa

El paso del ministro por la Bolsa de Comercio de Rosario se desarrolló con un esquema cerrado para los medios. La organización limitó el acceso a la sala principal y la cobertura se realizó desde espacios externos.

No hubo instancia de preguntas ni contacto posterior con la prensa. Según pudo saber este medio, la decisión respondió a un pedido del propio Di Stefano, que buscó preservar el formato del evento. "Manda Salva", se excusó el ministro.

Antes de retirarse, el funcionario sí accedió a tomarse fotografías con algunos asistentes, en línea con lo ocurrido en su visita anterior. El mensaje, entre un dato incómodo y una promesa, volvió a apuntar a sostener expectativas en un contexto económico desafiante.