¿TODO MARCHA ACORDE AL PLAN?

Jujuy fue la provincia donde más creció la inflación en el primer trimestre de 2026

La consultora Politikon Chaco relevó el alza de precios en las jurisdicciones subnacionales. El impacto en el Norte Grande. Río Negro, en la otra punta.

Por Letra P | Periodismo Político
El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.&nbsp;

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. 

El IPC de marzo marcó una suba del costo de vida del 3,4% promedio en todo el país, mostrando el mayor alza del último año y acumulando diez meses donde la inflación no logra desacelerar. Entre las jurisdicciones subnacionales, la provincia de Jujuy fue una de las cuatro que se ubicó por encima del promedio nacional y la que registró la mayor suba en el primer trimestre.

Notas Relacionadas
Javier Milei en la encerrona de una inflación que no cede y una economía estancada
EL MODELO SE MUERDE LA COLA

Milei, atado al mástil: cómo bajará la inflación y el futuro de las tasas, según economistas

Por 
Letra P | Lorena Hak
Lorena Hak

Así lo expresa el relevamiento realizado en base a cifras oficiales por la consultora Politikon Chaco, que marca que Jujuy, Santa Fe y Mendoza lideraron en marzo con un incremento del 3,6%. Poco más atrás se ubicó Neuquén con 3,5%. En el otro extremo, otras seis provincias exhibieron incrementos inferiores al total nacional, con Río Negro mostrando la menor variación del mes (1,9%).

marzo

Al observar la dinámica del IPC respecto del mes previo, se observa una clara tendencia aceleratoria. En siete provincias la inflación se aceleró, mientras que solo en tres tuvo una marca inferior al mes pasado.

Jujuy, al tope de la tabla del primer trimestre

A nivel nacional, la suba acumulada del IPC en el primer trimestre fue del 9,4%, por encima del 8,6% registrado en igual período de 2025. Entre las provincias, nuevamente aparece al tope el distrito gobernado por el contador radical Carlos Sadir. Jujuy (10,2%) seguida por Tucumán (9,6%) presentan los mayores crecimientos acumulados ubicándose por encima del resultado nacional, según los datos comparados por la consultora que dirige Alejandro Pegoraro.

Al mismo tiempo, otras dos provincias (San Luis y Mendoza) mostraron igual dinámica que el nivel nacional (9,4% en cada caso). En el extremo opuesto, Río Negro se ubica al fondo del ranking siendo la única provincia que no alcanzó el 8,0% en el primer trimestre del año en curso (7,3%).

trim

En este marco, se destaca que seis provincias mostraron, en línea con el total nacional, una suba acumulada en el primer trimestre 2026 mayor al de igual período de 2025; entre estos, las aceleraciones más importantes se dieron en Mendoza (+2,6 p.p.) y San Luis (+1,2 p.p.).

La inflación interanual

A nivel nacional, el mes pasado mostró una suba interanual del IPC del 32,6%, levemente por debajo del registro del mes anterior. En ese marco, cuatro provincias muestran una variación interanual superior a ese nivel: Neuquén (35,9%), San Luis (33,5%), Mendoza (33,0%) y Santa Fe (32,7%).

Por el contrario, el resto de los distritos se ubicó por debajo del nivel general nacional, con Río Negro al fondo del ranking (23,2%), siendo junto a Chaco (29,8%) las únicas dos provincias con una variación interanual menor al 30%.

Temas
Notas Relacionadas
El FMI elevó su proyección anual de inflación por encima del 30%.
¿TODO MARCHA ACORDE AL PLAN?

La inflación fue la más alta en 12 meses y el FMI avisó que este año superará el 30%

El petróleo, la carne y la educación llevaron al IPC al 3,4%, el valor más elevado en 12 meses. Caputo y Milei lo atribuyen a "shocks puntuales y descomunales".
inflacion: del drama de marzo al interrogante de abril
¿TODO MARCHA ACORDE AL PLAN?

Inflación: del drama de marzo al interrogante de abril

El INDEC confirmó el temor sobre el IPC . ¿Era en abril? El optimismo de la voluntad de Toto Caputo y el pesimismo de la razón del FMI. ¿Y la guerra?

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Karina Milei usará el acto del sábado en Suipacha para pausar la guerra con Santiago Caputo
LA INTERNA VIOLETA

Karina Milei usará el acto del sábado en Suipacha para pausar la guerra con Santiago Caputo

Por  Pablo Lapuente
El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. 
¿TODO MARCHA ACORDE AL PLAN?

Jujuy fue la provincia donde más creció la inflación en el primer trimestre de 2026

Por  Letra P | Periodismo Político
Verónica Magario.
LA INTERNA ETERNA

Legislatura bonaerense: Kicillof enfrenta a Massa y La Cámpora por el control de comisiones clave

Por  Juan Rubinacci
Javier Milei.
LA INTERNA VIOLETA

Milei, en alerta: se descompone la base piramidal libertaria

Por  Pablo Lapuente