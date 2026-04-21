Jujuy fue la provincia donde más creció la inflación en el primer trimestre de 2026

El IPC de marzo marcó una suba del costo de vida del 3,4% promedio en todo el país, mostrando el mayor alza del último año y acumulando diez meses donde la inflación no logra desacelerar. Entre las jurisdicciones subnacionales, la provincia de Jujuy fue una de las cuatro que se ubicó por encima del promedio nacional y la que registró la mayor suba en el primer trimestre.

Así lo expresa el relevamiento realizado en base a cifras oficiales por la consultora Politikon Chaco , que marca que Jujuy , Santa Fe y Mendoza lideraron en marzo con un incremento del 3,6%. Poco más atrás se ubicó Neuquén con 3,5%. En el otro extremo, otras seis provincias exhibieron incrementos inferiores al total nacional, con Río Negro mostrando la menor variación del mes (1,9%).

Al observar la dinámica del IPC respecto del mes previo, se observa una clara tendencia aceleratoria. En siete provincias la inflación se aceleró, mientras que solo en tres tuvo una marca inferior al mes pasado.

A nivel nacional, la suba acumulada del IPC en el primer trimestre fue del 9,4%, por encima del 8,6% registrado en igual período de 2025. Entre las provincias, nuevamente aparece al tope el distrito gobernado por el contador radical Carlos Sadir . Jujuy (10,2%) seguida por Tucumán (9,6%) presentan los mayores crecimientos acumulados ubicándose por encima del resultado nacional, según los datos comparados por la consultora que dirige Alejandro Pegoraro .

Al mismo tiempo, otras dos provincias ( San Luis y Mendoza ) mostraron igual dinámica que el nivel nacional (9,4% en cada caso). En el extremo opuesto, Río Negro se ubica al fondo del ranking siendo la única provincia que no alcanzó el 8,0% en el primer trimestre del año en curso (7,3%).

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En este marco, se destaca que seis provincias mostraron, en línea con el total nacional, una suba acumulada en el primer trimestre 2026 mayor al de igual período de 2025; entre estos, las aceleraciones más importantes se dieron en Mendoza (+2,6 p.p.) y San Luis (+1,2 p.p.).

La inflación interanual

A nivel nacional, el mes pasado mostró una suba interanual del IPC del 32,6%, levemente por debajo del registro del mes anterior. En ese marco, cuatro provincias muestran una variación interanual superior a ese nivel: Neuquén (35,9%), San Luis (33,5%), Mendoza (33,0%) y Santa Fe (32,7%).

Por el contrario, el resto de los distritos se ubicó por debajo del nivel general nacional, con Río Negro al fondo del ranking (23,2%), siendo junto a Chaco (29,8%) las únicas dos provincias con una variación interanual menor al 30%.