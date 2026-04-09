Economistas top ahora prevén que la inflación de este año será superior a la de 2025

Javier Milei y Toto Caputo ante las dudas del mercado por la inflación

El mercado volvió a ajustar al alza sus proyecciones de inflación para 2026 y ya prevé que superará a la de 2025. Según el relevamiento del Banco Central , el top 10 de analistas la ubica en 31,8%, tras siete meses consecutivos de subas. Economistas advierten sobre un impasse en el proceso de desinflación.

En una conversación con economistas afines en la TV Pública, el presidente Javier Milei admitió que el proceso de desinflación se complicó: “El primer trimestre ha sido difícil”, sostuvo. Hasta hace pocas semanas, insistía en que el índice mensual comenzaría a desacelerarse desde agosto.

La baja sostenida de la inflación fue el principal logro económico en la primera mitad de su mandato y se mantiene como el eje central de la política económica del ministro Toto Caputo .

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado ( REM ) del Banco Central consolidó un cambio de escenario, en el que se prevé un Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) del 3% para marzo, cuando habían previsto un 2,5% para el mismo período.

El top 10, el grupo de analistas más precisos en la encuesta, ya ubican la inflación anual en 31,8%, por encima del 31,5% del año pasado. En tanto, el promedio general del mercado proyecta 29,1%, con una tendencia sostenida de revisiones al alza.

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Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacó que si bien el sendero de desinflación no está desanclado (el mercado sigue proyectando una pendiente negativa), este fue revisado al alza para todos los meses del año. Factores externos como el precio del petróleo y una inercia interna más rígida explican este recalibramiento.

EcoAnalytics señaló que el nivel esperado es prácticamente similar al del año anterior, mientras que las tasas implícitas en bonos soberanos ya se ubican en torno al 33% anual.

El REM ajusta por séptimo mes consecutivo

El informe, relevado entre el 27 y el 31 de marzo, mostró una nueva corrección al alza en todas las variables inflacionarias.

Según Max Capital, "las expectativas de mercado continúan incorporando un proceso de desinflación más lento en 2026, sugiriendo que la inflación podría no caer por debajo de 1,5% este año. Si bien la cifra de marzo estará fuertemente influida por el aumento de los combustibles, las expectativas de mercado comienzan a reflejar una inercia inflacionaria subyacente que tardará en disiparse".

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Las proyecciones del mercado reflejan una desaceleración más gradual, con un esquema esperado de 3,0% en marzo, 2,6% en abril y 2,3% en mayo. Recién en agosto se vislumbra una inflación por debajo de 2% mensual, lejos del 0% que proyecta Milei.

"La realidad es que los fundamentals siguen estando sólidos, con lo cual más tarde o más temprano la tasa de inflación va a ceder”, evaluó el primer mandatario en declaraciones a la TV Pública.

Un “impasse” en el plan

Ante una consulta de Letra P, Gabriel Caamaño, economista de Outlier, consideró que “no es un escenario descabellado” que la inflación se ubique en torno al 30%, dado el arranque del año y el impacto del shock petrolero por la guerra en Medio Oriente.

Además, advirtió que el proceso de desinflación atraviesa una pausa: "Los procesos desinflacionarios 'no son lineales' y, tras la desaceleración inicial, todo indica que este año vamos a tener un impasse”.

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En ese sentido, Caamaño planteó que “definir mejor el régimen monetario-cambiario y terminar de eliminar restricciones cambiarias podrían ayudar a recuperar ritmo”, mientras que “seguir sólo con ancla fiscal va a hacer que cueste más”.

"Todo indica que este año vamos a tener un impasse. Su duración y los costos para superarlo dependerán de las decisiones que tome el gobierno y de lo que ocurra a nivel externo", sostuvo el economista.

Revisión constante de expectativas

En diálogo con este medio, el economista Christian Buteler detalló la magnitud del ajuste en las proyecciones: “En septiembre del año pasado se estimaba 19,5% y ahora casi diez puntos porcentuales más, 29,1%”.

"Me parece lógico. Yo creo que Argentina está mostrando un problema para volver a retroceder en la inflación. Tiene su impacto también la guerra, no podemos desconocer eso, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. O sea, cuando termine el 2026, seguramente todo el mundo va a terminar teniendo mayor inflación y menor crecimiento", explicó el analista.

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"Lo que está estimando es mucho más real y yo no descartaría que de acuerdo a los datos que vengan en marzo y abril, incluso tenga que seguir subiendo. Y también qué es lo que pase con la guerra", agregó Buteler.

Federico García Martínez destacó, por su parte, que "es el noveno informe consecutivo en el que se eleva el pronóstico para el primer mes de la muestra, y el cuarto en el que se espera mayor inflación para cada uno de los seis meses siguientes. Para marzo 2026, el informe de septiembre 2025 esperaba 1,7%; desde enero 2026 aceleró la revisión mensual hasta el 3,0% actual".

Tipo de cambio y mayor inercia inflacionaria

El economista Alejandro Kowalczuk destacó que el mercado ajustó sus expectativas de precios muy por encima de la variación del tipo de cambio.

Mientras en diciembre se esperaba que ambas variables subieran un 20%, actualmente se proyecta una inflación del 29,1% frente a una devaluación del peso de sólo el 16,48%, situando el dólar a fin de año en $ 1700.

Este desacople refuerza la idea de una inflación más persistente, en un contexto en el que el proceso de desinflación pierde velocidad y el mercado comienza a incorporar un escenario de mayor nominalidad para todo 2026.