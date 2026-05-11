MERCADOS DE FIESTA

Toto Caputo celebra: el riesgo país perforó los 500 puntos y repuntaron los bonos argentinos

La mejora en la nota de la deuda lo ubicó en su menor nivel desde febrero y fortaleció a activos locales. El Brent superó los u$s 104 por la tensión Trump-Irán.

Letra P | Guillermo Villarreal
Por Guillermo Villarreal
Toto Caputo celebra: el riesgo país perforó los 500 puntos y repuntan los bonos argentinos

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Toto Caputo celebra: el riesgo país perforó los 500 puntos y repuntan los bonos argentinos

  

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Los mercados reaccionaron con optimismo y Toto Caputo sumó una señal positiva: el riesgo país cayó a 496 puntos básicos, su menor nivel desde febrero. Los bonos soberanos y las acciones argentinas extendieron las subas en una rueda marcada por la fortaleza de Wall Street y el salto del petróleo.

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El indicador elaborado por J.P. Morgan retrocedió 2,7% en la jornada y acumuló una baja de 13,1% en el año. La caída coincidió con nuevas compras sobre títulos soberanos en dólares, luego de que la calificadora Fitch Ratings mejorara la nota de la deuda argentina de CCC+ a B-.

Los bonos argentinos sostuvieron la recuperación

Los Bonares y Globales operaron con mayoría de subas. El GD46 avanzó 1,9%, mientras que el GD35 ganó 0,2% y el AL41 subió 0,4%. En mayo, la deuda soberana acumuló mejoras de hasta 4%, una dinámica que reforzó la expectativa oficial de regresar al mercado internacional de crédito.

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Toto Caputo celebra: el riesgo país perforó los 500 puntos y repuntan los bonos argentinos

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La mejora en la calificación habilitó el ingreso de fondos que hasta ahora no podían posicionarse en deuda argentina. Analistas de Puente señalaron que el cambio “abre la puerta a nuevos compradores marginales”, un factor que podría seguir empujando a la baja el costo de financiamiento del país.

En paralelo, el índice S&P Merval avanzó 2,3% hasta los 2.833.120 puntos. Medido en dólares, el panel líder escaló 2,8% y quedó cerca de los 1915 puntos. Entre las acciones más destacadas sobresalieron YPF, con un salto de 5,7%; el Grupo Financiero Galicia, que ganó 4%; y el BBVA, con una mejora de 4,1%.

Los ADR argentinos también mostraron mayoría de alzas en Wall Street. Las acciones de YPF treparon 6%, mientras que los papeles de Galicia avanzaron 5,3% y los de Edenor crecieron 4,7%.

La única excepción entre las compañías de mayor volumen fue Mercado Libre, que cayó 4,6% tras las fuertes pérdidas registradas el pasado viernes.

El petróleo volvió a presionar a los mercados

La tensión geopolítica en Medio Oriente volvió a impactar sobre los precios internacionales del crudo. El barril de Brent superó los u$s 104 y registró un alza cercana al 3%, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara de “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán a una propuesta de paz impulsada por Washington.

La preocupación del mercado se concentró otra vez sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. El documento iraní incluyó pedidos para levantar sanciones económicas y mantener control sobre el tránsito marítimo en la zona.

El avance del petróleo favoreció especialmente a las empresas energéticas argentinas. Además de YPF, las acciones de Tenaris ganaron 3,4% en Nueva York y ampliaron a casi 61% su suba acumulada en 2026. También avanzaron Pampa Energía, Transportadora Gas del Sur y Central Puerto.

En Estados Unidos, los índices bursátiles continuaron cerca de máximos históricos. El S&P 500 operó sobre los 7400 puntos y el Nasdaq se sostuvo arriba de las 26 mil unidades, aunque analistas comenzaron a advertir señales de agotamiento detrás del rally tecnológico.

El pronóstico de los mercados para lo que viene

La baja del riesgo país acercó a la Argentina a niveles compatibles con una eventual emisión de deuda internacional. Con un indicador debajo de los 500 puntos, el mercado estimó que el Tesoro podría financiarse cerca de tasas del 9%, similares a las obtenidas recientemente por Bolivia y Ecuador.

El secretario de Política Económica, José Luis Daza, afirmó en un encuentro organizado por Moody’s que el Gobierno ya tenía “cerrado” el programa financiero de 2026 y evitó confirmar una emisión inmediata. “No queremos pagar tasas que pongan en peligro la dinámica fiscal”, sostuvo el funcionario.

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Los operadores también siguieron de cerca la evolución de las reservas del Banco Central y la capacidad oficial para sostener la acumulación de divisas durante la cosecha gruesa. Consultoras privadas advirtieron que entre 2026 y 2027 se concentrarán vencimientos por más de u$s 14.500 millones en Bonares y Globales.

En el mercado apareció además otra variable política: el impacto del calendario electoral y las negociaciones en el Congreso por la reforma electoral. Inversores consideraron que la estabilidad fiscal y la gobernabilidad seguirán siendo factores determinantes para consolidar la recuperación de los activos argentinos.

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