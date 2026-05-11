Toto Caputo celebra: el riesgo país perforó los 500 puntos y repuntaron los bonos argentinos

Los mercados reaccionaron con optimismo y Toto Caputo sumó una señal positiva: el riesgo país cayó a 496 puntos básicos, su menor nivel desde febrero. Los bonos soberanos y las acciones argentinas extendieron las subas en una rueda marcada por la fortaleza de Wall Street y el salto del petróleo.

EL AJUSTE SE MUERDE LA COLA Con la recaudación en picada, Milei vuelve a recortar el Presupuesto en salud, ciencia y obra pública

El indicador elaborado por J.P. Morgan retrocedió 2,7% en la jornada y acumuló una baja de 13,1% en el año. La caída coincidió con nuevas compras sobre títulos soberanos en dólares, luego de que la calificadora Fitch Ratings mejorara la nota de la deuda argentina de CCC+ a B-.

Los Bonares y Globales operaron con mayoría de subas. El GD46 avanzó 1,9%, mientras que el GD35 ganó 0,2% y el AL41 subió 0,4%. En mayo, la deuda soberana acumuló mejoras de hasta 4%, una dinámica que reforzó la expectativa oficial de regresar al mercado internacional de crédito.

La mejora en la calificación habilitó el ingreso de fondos que hasta ahora no podían posicionarse en deuda argentina. Analistas de Puente señalaron que el cambio “abre la puerta a nuevos compradores marginales”, un factor que podría seguir empujando a la baja el costo de financiamiento del país.

En paralelo, el índice S&P Merval avanzó 2,3% hasta los 2.833.120 puntos. Medido en dólares, el panel líder escaló 2,8% y quedó cerca de los 1915 puntos. Entre las acciones más destacadas sobresalieron YPF, con un salto de 5,7%; el Grupo Financiero Galicia, que ganó 4%; y el BBVA, con una mejora de 4,1%.

Los ADR argentinos también mostraron mayoría de alzas en Wall Street. Las acciones de YPF treparon 6%, mientras que los papeles de Galicia avanzaron 5,3% y los de Edenor crecieron 4,7%.

La única excepción entre las compañías de mayor volumen fue Mercado Libre, que cayó 4,6% tras las fuertes pérdidas registradas el pasado viernes.

El petróleo volvió a presionar a los mercados

La tensión geopolítica en Medio Oriente volvió a impactar sobre los precios internacionales del crudo. El barril de Brent superó los u$s 104 y registró un alza cercana al 3%, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara de “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán a una propuesta de paz impulsada por Washington.

La preocupación del mercado se concentró otra vez sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. El documento iraní incluyó pedidos para levantar sanciones económicas y mantener control sobre el tránsito marítimo en la zona.

El avance del petróleo favoreció especialmente a las empresas energéticas argentinas. Además de YPF, las acciones de Tenaris ganaron 3,4% en Nueva York y ampliaron a casi 61% su suba acumulada en 2026. También avanzaron Pampa Energía, Transportadora Gas del Sur y Central Puerto.

En Estados Unidos, los índices bursátiles continuaron cerca de máximos históricos. El S&P 500 operó sobre los 7400 puntos y el Nasdaq se sostuvo arriba de las 26 mil unidades, aunque analistas comenzaron a advertir señales de agotamiento detrás del rally tecnológico.

El pronóstico de los mercados para lo que viene

La baja del riesgo país acercó a la Argentina a niveles compatibles con una eventual emisión de deuda internacional. Con un indicador debajo de los 500 puntos, el mercado estimó que el Tesoro podría financiarse cerca de tasas del 9%, similares a las obtenidas recientemente por Bolivia y Ecuador.

El secretario de Política Económica, José Luis Daza, afirmó en un encuentro organizado por Moody’s que el Gobierno ya tenía “cerrado” el programa financiero de 2026 y evitó confirmar una emisión inmediata. “No queremos pagar tasas que pongan en peligro la dinámica fiscal”, sostuvo el funcionario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseLuisDazaAR/status/2051798663559852361&partner=&hide_thread=false MUY IMPORTANTE



Fitch acaba de subir la calificación de Argentina de CCC+ a B-



Con ésto, Argentina cruza un umbral clave en los mercados financieros internacionales.



Es un cambio de enorme importancia que expande masivamente el universo de inversores elegibles para invertir en… — Jose Luis Daza (@JoseLuisDazaAR) May 5, 2026

Los operadores también siguieron de cerca la evolución de las reservas del Banco Central y la capacidad oficial para sostener la acumulación de divisas durante la cosecha gruesa. Consultoras privadas advirtieron que entre 2026 y 2027 se concentrarán vencimientos por más de u$s 14.500 millones en Bonares y Globales.

En el mercado apareció además otra variable política: el impacto del calendario electoral y las negociaciones en el Congreso por la reforma electoral. Inversores consideraron que la estabilidad fiscal y la gobernabilidad seguirán siendo factores determinantes para consolidar la recuperación de los activos argentinos.