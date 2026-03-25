La guerra en Irán aleja a Toto Caputo del mercado y vencen u$s 44.500 millones de deuda hasta fines de 2027

La agravamiento del conflicto en Irán elevó el riesgo país a una zona en torno a los 600 puntos y aleja aún más el acceso de Argentina al crédito internacional. Con vencimientos de deuda en dólares por más de u$s 44.000 millones hasta fines de 2027, Toto Caputo reiteró que cubrirá los próximos compromisos sin financiamiento externo.

La duda de los analistas es hasta cuándo el Gobierno podrá cubrir esas obligaciones apoyado en compras de dólares con los pesos del superávit fiscal y alternativas en el mercado local, en un contexto de reservas netas todavía negativas.

La crisis bélica en Medio Oriente volvió a tensionar las condiciones financieras globales y golpeó de lleno a las economías emergentes. En el caso de Argentina, que ya venía complicada, el impacto se traduce en un encarecimiento del crédito internacional y en la imposibilidad de volver a emitir deuda en el corto plazo.

El riesgo país volvió a superar los 600 puntos en marzo, en un contexto de mayor aversión al riesgo global y debilidades locales, como la falta de acceso al financiamiento externo que se acumula de gestiones anteriores.

“El impacto del conflicto de Medio Oriente aleja la posibilidad de volver al mercado internacional de crédito para Argentina. El ‘higher for longer’ (tasas elevadas por un tiempo prolongado) encarece el crédito internacional”, advirtió el economista Amílcar Collante . Según planteó, si no se concreta en 2026, el regreso será aún más difícil en 2027.

En ese escenario, “el plan B (compra de dólares y colocación de deuda en el mercado local) se transforma en plan A”, resumió la cuestión.

Vencimientos en dólares con presión creciente

El calendario de deuda agrega presión a un contexto ya adverso. Según datos del economista Christian Buteler, Argentina enfrenta compromisos significativos. Este año u$s 16.000 millones; y en moneda local el equivalente a u$s 66.000 millones. En 2027 son u$s 28.500 millones, y el equivalente a u$s 29.000 millones la deuda doméstica.

“Es preocupante teniendo el acceso a los mercados internacionales cerrado, que el próximo año será electoral y que debemos afrontar vencimientos por u$s 25.000 millones”, señaló Buteler.

Por su parte, el economista Julián Yosovitch remarcó que “la carga de vencimientos en dólares duplica a la de 2025-2026 y quintuplica a la de 2024”, cuando aún no habían comenzado las amortizaciones de bonos en moneda extranjera.

Toto Caputo lejos de los mercados

Ante este escenario, Caputo confirmó que el Gobierno no prevé volver a los mercados internacionales en el corto plazo. Según explicó en varias oportunidades, la decisión responde al elevado riesgo país, y una eventual emisión en Wall Street sólo se evaluaría si ese indicador cae a la zona de 250 puntos básicos, muy lejos de los 600 actuales.

TOTO CAPUTO 3.jpg La guerra en Irán aleja a Toto Caputo del mercado

En cambio, el ministro aseguró la semana pasada que ya cuentan con financiamiento identificado por unos u$s 9000 millones para cubrir los vencimientos de capital de julio de 2026 y enero y julio de 2027. Los pagos de intereses, en tanto, se afrontarían con el superávit fiscal.

Caputo también adelantó que existen alternativas de financiamiento más baratas, cuyos detalles se conocerán en los próximos meses.

La consultora Vectorial respondió al comentario de Caputo, al advertir en su informe semanal que "con reservas netas en terreno negativo y vencimientos por 15.200 millones hasta fin de 2026, el anuncio del ministro de Economía sobre una nueva 'fuente de financiamiento' no logró disipar el escepticismo".

Reservas: compras récord, pero aún en terreno negativo

El Banco Central acelera la compra de divisas. Según la consultora Analytica, el organismo adquirió u$s 485 millones en una semana, la mayor cifra desde febrero, y acumula u$s 3786 millones en lo que va del año.

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Max Capital, señaló a su vez que las compras acumuladas alcanzan los u$s 3783 millones, con un promedio diario de u$s 70 millones, mientras que las reservas brutas subieron hasta u$s 44.495 millones.

Sin embargo, el dato clave sigue siendo el nivel de reservas netas. De acuerdo con Portfolio Personal Inversiones (PPI), se ubican en torno a -u$s 2950 millones a mediados de marzo, afectadas además por la caída en el precio del oro, que implicó una pérdida de valuación de más de u$s 1300 millones en el mes.

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Incluso en una medición más amplia, las reservas netas continúan en terreno negativo, lo que limita la capacidad de respuesta ante shocks externos. Tal como advirtió el director de Vectorial, Haroldo Montagu: "Comprar reservas internacionales no es lo mismo que acumular reservas internacionales".

El desafío de acumular dólares sin mercado

Con el acceso al crédito cerrado, la estrategia oficial depende de la acumulación de divisas. Collante planteó que en los próximos tres meses el BCRA debería acelerar las compras para construir un “colchón de liquidez” que permita cubrir los vencimientos de julio de 2026 y enero de 2027, y eventualmente contar con margen ante una corrida.

“El aporte de dólares vendrá de la cuenta corriente”, explicó, aunque advirtió que la clave será sostener los niveles de formación de activos externos (FAE). Una caída en ese flujo complicaría la acumulación.

Analytica advirtió también que el desafío será mantener el ritmo de compras en un contexto internacional más adverso.

Pero la sostenibilidad del esquema se completa con la discusión cambiaria. El economista Alejandro Barrios advirtió que “en un país sobreendeudado como Argentina, la solvencia externa sólo es posible con un tipo de cambio real alto" .

Según su análisis, un dólar bajo profundiza la fragilidad, ya que obliga a financiar los compromisos con nueva deuda, en lugar de generar divisas genuinas.