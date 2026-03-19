Toto Caputo se aferra al plan, pero admite que no genera confianza y que la guerra complica el rumbo

El ministro de Economía , Toto Caputo , admitió dificultades para reconstruir la confianza pese al orden macroeconómico. Aseguró que no puede “forzar” la demanda de pesos, por lo que evita bajar las tasas para no presionar la inflación , impulsada por la carne y el petróleo. La guerra complicó el escenario, pero el Gobierno ratifica el rumbo.

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Durante su exposición en el 21° Simposio de Mercado de Capitales organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas ( IAEF ), el titular del Palacio de Hacienda reconoció limitaciones del programa económico para recomponer expectativas.

“La economía está tremendamente en orden, pero es más difícil lidiar con el escepticismo de la gente que con la economía”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que “todo se basa en la confianza de la gente en el Gobierno y el programa. Lo que uno puede controlar como policy maker es la oferta de dinero, pero no puedo forzar a la gente a tener pesos en el bolsillo si no los quiere",

Caputo atribuyó parte del deterioro del vínculo con la población a "un ataque especulativo muy fuerte” ocurrido el año pasado en el contexto del año electoral.

En medio de la creciente inflación, el esquema monetario parece que mantiene a la tasa de interés como herramienta central para contener tensiones, con las consecuentes dificultades para el acceso al crédito y el impacto en el nivel de actividad .

Pese a que no respondió directamente a la pregunta del moderador al respecto, Caputo defendió esta estrategia al señalar que no se reactivó la demanda de dinero como proyectan. Esta reticencia a los pesos es lo que actualmente impide una mayor flexibilidad en la política de tasas.

En este sentido, según un informe de la consultora ADCAP, se estima que “el nuevo esquema monetario está reconstruyendo las tasas de corto plazo como ancla”, combinando "la estabilidad en el tipo de cambio con una tasa de caución (a un día) en torno al 20%".

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El reporte señala que, pese a la inflación de febrero de 2,9%, las tasas mostraron “resiliencia”, en línea con la estrategia oficial.

En paralelo, se conoció la incorporación del economista Ernesto Talvi como asesor, en momentos en que bancos y analistas del mercado evalúan posibles cambios en la política de tasas para apuntalar la actividad, en un contexto en el que el propio Gobierno evita expandir la liquidez ante el riesgo de que esos pesos presionen sobre el dólar y los precios.

Inflación bajo presión: carne, petróleo y riesgos al alza

Caputo insistió con el dogma de Javier Milei para explicar su argumento sobre la suba de precios. "La mayor parte de la población entiende que la inflación es un fenómeno monetario”, sostuvo. Sin embargo, a esta altura y con nueve meses consecutivos de suba, reconoció factores de presión en el corto plazo.

“El precio de la carne estuvo subiendo, pero es algo puntual, no puede subir ocho por ciento todos los meses”, señaló.

El informe de ADCAP también advierte que los riesgos inflacionarios “siguen sesgados al alza” en el corto plazo, y entre los factores mencionados aparece el aumento del precio de la carne, aunque "comienza a moderar su precio", y también el petróleo, que agrega presión sobre los precios.

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Para marzo de 2026, la consultora proyecta una inflación en torno al 2,9%, en línea con el registro de febrero, aunque mantiene la expectativa de una desaceleración hacia la zona del 2,3% a partir de abril.

Incertidumbre global y shock externo

El ministro vinculó parte de las tensiones actuales al contexto internacional. “Deberíamos ver una recuperación de la confianza rápidamente, pero ahora hay un shock externo”, afirmó en referencia a la guerra. No obstante, sostuvo que el impacto es menor que en gobiernos anteriores: “El shock externo no está impactando como hubiera impactado años atrás”, gracias a que Argentina cambió de "aliados, que antes eran Venezuela e Irán".

Toto caputo iaef 2 Toto Caputo admitió que la falta de confianza está impulsando la inflación

Aun así, en el mercado se reflejan tensiones a través de la suba del riesgo país que nuevamente ronda los 600 puntos básicos, y una mayor cautela de los inversores.

Otro vencimiento de deuda en el horizonte

Caputo aseguró que el programa financiero está cubierto en el corto plazo. “Tenemos el financiamiento para u$s 9000 millones y tenemos identificadas las fuentes. Entonces no necesitamos ir al mercado”, afirmó.

El ministro indicó que el capital está cubierto hasta junio del próximo año y que el resto de los compromisos puede refinanciarse, con excepción de las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Vamos a seguir con mercado local, venta de activos y financiamiento alternativo (no externo), que por ahora es más barato”, explicó.

Sin respuestas a la morosidad de las familias

Consultado sobre el aumento en los niveles de morosidad de las familias, el ministro evitó dar definiciones y eligió no responder esa pregunta. El dato aparece en un contexto en el que distintos informes privados vienen alertando sobre un deterioro en la capacidad de pago, especialmente en segmentos no bancarios.

Caputo sostuvo que uno de los ejes del programa es avanzar en la formalización de la economía a través de la reforma laboral y la ley de Inocencia Fiscal. “Para recaudar más necesitamos mayor formalización del empleo y del ahorro, que se canaliza a través de la inversión”, señaló.

También defendió el enfoque del Gobierno sobre los sectores económicos: “Nosotros no vemos sectores favorecidos, generamos las condiciones macro para que los empresarios definan qué es negocio”. Y concluyó: “En nuestro modelo, los ganadores son la gente”.