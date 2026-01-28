Deuda: advierten que la ventana en los mercados puede durar poco, pero Toto Caputo quiere que la tasa baje

La compresión del riesgo país por debajo de 500 puntos básicos plantea una oportunidad para el regreso de Argentina a los mercados internacionales de deuda . Economistas destacan que el escenario podría permitir emisiones a tasas más bajas, que es lo que busca Toto Caputo , pero la volatilidad global obliga a aprovechar la coyuntura.

Para el economista Guillermo Mondino , Argentina se encuentra frente a una "oportunidad única y casi histórica". Según Mondino, este escenario permite resolver los problemas de raíz , refinanciando la deuda que vence a tasas que el mercado ya empieza a validar.

"Es una oportunidad dorada y me parece crítico que el gobierno la aproveche. Hay una coyuntura internacional que facilita la situación y no sabemos cuánto dura", advirtió el economista en una entrevista radial.

Sin embargo, Mondino subraya que para que esta ventana se consolide, el Gobierno debe ofrecer reglas claras y mayor previsibilidad en su política monetaria, evitando la discrecionalidad que suele incomodar a Wall Street. “Al Gobierno le gusta la discrecionalidad y al mercado esas cosas no le gustan; le gustan las reglas claras”, afirmó, y agregó que una primera emisión debería ser “no demasiado grande”, pero consistente con el programa macroeconómico.

Mondino remarcó que el mercado reaccionó mejor a la acumulación de reservas que a instrumentos de financiamiento de corto plazo, como los repos, y sostuvo que una emisión permitiría “renegociar deuda en torno al 9%”.

Ante una consulta de Letra P sobre si el Gobierno podía esperar mejores tasas de interés, el analista Christian Buteler mantiene una postura más cautelosa respecto al timming para regresar a los mercados. Si bien celebra la baja del riesgo país, sugiere que "hay margen para esperar".

Buteler pone el foco en los vencimientos de julio y la posibilidad de que una baja de tasas en Estados Unidos permita a Argentina salir al mercado con rendimientos por debajo del 9%, "idealmente en el rango del 7,5% al 8,5%".

El economista recordó que Ecuador, aun con un riesgo país más bajo que el argentino, debió pagar tasas en torno al 9%. “Es una tasa cara para financiarse en dólares”, dijo. En ese sentido, destacó como positivo el camino actual: equilibrio fiscal, mayor orden monetario y un Banco Central que compra dólares.

El contexto regional funciona como un catalizador de expectativas. El caso de Ecuador sorprendió recientemente al recibir ofertas por un monto récord de u$s 18.000 millones en su emisión internacional, logrando adjudicar u$s 4000 millones en bonos a 2029 y 2034 con una tasa promedio del 9%, por debajo de las expectativas iniciales cercanas al 10%.

Max Capital señaló que “la exitosa recompra de deuda de Ecuador alivió las preocupaciones de crédito de corto plazo y mejoró el humor hacia la deuda emergente”, un rally que también alcanzó a los bonos argentinos por arbitraje de rendimientos y por la expectativa de que Argentina pueda avanzar en una operación similar.

Lo más relevante del actual escenario es que el riesgo país argentino se ubica en su nivel más bajo desde 2018. Sin embargo, analistas advierten que no se trata de una comparación lineal. En aquel momento, el spread de Argentina respecto del EMBI+ era de apenas 95 puntos básicos, frente a los 271 puntos actuales. Esto implica que, si bien el nivel nominal es similar, actualmente el país aún se encuentra más alejado del promedio de los mercados emergentes.

No obstante, este apetito por activos emergentes se puede observar también en Argentina. El expresidente del Banco Central Guido Sandleris destacó la reciente colocación de deuda de la provincia de Córdoba a nueve años con una tasa (TIR) de 8,95%. "De la mano de la baja del riesgo país, las provincias van recuperando el acceso a los mercados", señaló.

Córdoba destinaría parte de los fondos a operaciones de manejo de pasivos para despejar vencimientos de corto plazo. A esta emisión se suman colocaciones de otros distritos, como Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, lo que refuerza la idea de que el riesgo provincial comienza a ubicarse por debajo del riesgo soberano.

De “activo tóxico” a solvencia auditada

Max Capital advirtió que la acumulación de reservas fue el "ingrediente faltante" que los inversores esperaban. Esta dinámica, sumada al apoyo estratégico de la administración estadounidense, convirtió a los bonos argentinos en un vehículo de inversión estructuralmente atractivo.

El inversor Tomás Vendel definió el nivel actual del riesgo país, en torno a los 486 puntos como “la auditoría final a un país que dejó de ser un activo tóxico para el mundo”. Según explicó, el mercado ya no descuenta promesas, sino una “caja real”, con reservas brutas por u$s 45.561 millones y una reducción acumulada de u$s 36.709 millones de deuda.

Asimismo, la consultora LCG aseguró que "para profundizar la baja del riesgo país, será clave fortalecer el saldo externo y coordinar mejor el programa monetario y cambiario, que por ahora se limita a un esquema de bandas".