Por qué Toto Caputo no va a los mercados: con récord de emisiones, alienta a las empresas a tomar deuda

Con más de u$s 20.000 millones emitidos por empresas el último año, el mercado de capitales se convirtió en una fuente clave de financiamiento en moneda estadounidense. En ese contexto, Toto Caputo refuerza la idea de no tomar deuda afuera y sostiene que el nuevo esquema apunta a revertir décadas de "crowding out" del Estado sobre el sector privado.

El ministro de Economía volvió a justificar por qué el Gobierno no tiene apuro en volver al mercado internacional con un nuevo argumento. “Argentina siempre tuvo déficit, el Estado se llevaba todo el crédito y no le dejaba nada a las empresas para financiar sus proyectos productivos”, afirmó.

En una entrevista radial, el funcionario reforzó esa idea. “No tenemos que salir al mercado para demostrar que podemos salir a los mercados”, dijo y ratificó: “No tenemos ninguna intención de salir al mercado internacional”. Según Caputo, el problema estructural es que “en los últimos 24 años Argentina tuvo déficit. El Estado se lleva todos los intereses. Eso se llama crowding out”.

Frente a ese diagnóstico, el ministro sostuvo que la estrategia oficial es la inversa. “Lo que estamos haciendo es crowding in. Es lo que pasó en enero. Pagamos bonos y hubo una catarata de financiamiento ", explicó. “Nuestra intención es seguir con esa política”, agregó. En ese marco, anticipó que “en este nuevo modelo va a haber un reacomodamiento de empresas”.

El discurso oficial se alinea con los datos del mercado. Según el 53° Informe de Mercado de Capitales elaborado por PwC Argentina , en 2025 las emisiones primarias de fideicomisos financieros y obligaciones negociables (ON) superaron los u$s 20.250 millones medidos al dólar CCL, el mayor volumen en al menos los últimos diez años y más de 50% por encima de 2024.

El motor principal fueron las ON en dólares hard, que alcanzaron u$s 16.000 millones bajo el régimen general, con el sector energético concentrando cerca de u$s 10.500 millones en emisiones de “new money”. YPF lideró el ranking con aproximadamente u$s 2.760 millones colocados a través de 11 emisiones.

pwc

El director de PwC Argentina, Juan Tripier, señaló que “2025 marcó un nuevo récord para el mercado de emisiones primarias argentino” y lo vinculó con “la combinación de estabilidad macro, baja del riesgo país, acceso a los mercados internacionales y el impulso de las inversiones del RIGI”.

La compresión del riesgo país y el debate sobre las causas

La reducción del riesgo país fue otro elemento central del relato oficial, aunque no exento de discusión. El economista Diego Giacomini planteó una mirada crítica. “La baja acontecida entre el 7 y el 30 de enero se debe fundamentalmente a que se deterioraron los bonos de EE.UU. y no porque mejoraron los bonos argentinos. Es mérito de la mala política de (Donald) Trump, no mérito de la política económica de Javier Milei y Luis Caputo”, posteó tras una nueva suba del índice que mide el JP Morgan y la caída abrupta de las acciones argentinas es Wall Street.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiacoDiego/status/2018395691274346825&partner=&hide_thread=false La baja del riesgo país acontecida entre el 7 y el 30 de enero se debe fundamentalmente porque se deterioraron los bonos de EEUU y no porque mejoraron los bonos argentinos. Es mérito de la mala política de Trump, no mérito de la política económica de @JMilei y @LuisCaputoAR pic.twitter.com/HTtJ2LC9jP — Diego Giacomini (@GiacoDiego) February 2, 2026

Desde el Gobierno, el propio Presidente explicó la lógica detrás de la escasez de bonos soberanos. En un posteo que hizo en redes sociales, afirmó que los pagos a multilaterales se enfrentarán “con liquidación de activos del Estado” y que el déficit cero implica el pago de intereses, por lo que “en el peor de los casos sólo se buscaría el roll-over”.

Según Milei, esto deriva en “menor oferta de títulos a mercado o al menos no creciente”, lo que, combinado con una demanda en alza, implica “mayores precios para los títulos argentinos y por ende menores tasas de interés y con ello menor riesgo país”. En ese marco, remarcó: “Los derechos de propiedad en la nueva Argentina se respetan a rajatabla”.

Bonos corporativos más baratos que el soberano

El economista Nicolás Russo analizó la compresión del riesgo corporativo frente al soberano en dólares. “La sabiduría convencional nos dice que los bonos corporativos deberían ser, como mínimo, tan riesgosos como los bonos soberanos del mismo país”, explicó, aunque aclaró que en contextos de rendimientos soberanos muy altos esa relación se rompe.

image

Según sus datos, la mediana del rendimiento de las ON en dólares más líquidas se ubica en 7,29%. Al compararlas con bonos soberanos globales similares, el spread corporativo-soberano va de 37 a -122 puntos básicos, con una mediana de -17. “La anomalía argentina no desapareció, pero se está normalizando, con el riesgo soberano convergiendo hacia el corporativo”, sostuvo.

La ventana que Toto Caputo mira, pero no usa

Portfolio Personal Inversiones sintetizó la estrategia oficial. “Nuestra tesis es que el equipo económico apunta a un riesgo país en el rango de 400/450 puntos básicos antes de salir al mercado”, señaló.

Según el informe, el segundo trimestre aparece como la ventana más clara, aunque advierte que el Gobierno podría verse tentado a adelantar los tiempos para capitalizar el actual clima favorable.

En ese escenario, la decisión de Caputo de “pisar la salida” convive con un dato concreto: hay una oferta abundante de dólares provenientes del endeudamiento corporativo y de préstamos bancarios, un factor que ayuda a explicar por qué, al menos por ahora, el Tesoro elige mirar desde afuera.