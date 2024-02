Hidrovía: ¡Privatícese! 

La AGP tiene funciones en la vía navegable troncal que son indelegables a una sociedad privada, como definir la tarifa del peaje, armar el pliego licitatorio o concesionar el dragado y balizamiento. No hay figura jurídica que tome la administración de la vía navegable y tercerice a otro privado las operaciones.

Un ex funcionario portuario va más allá y ensaya cómo sería el sueño de un libertario de privatizar directamente la vía navegable, ya no la AGP o la concesión del mantenimiento. “Imaginate, cobrarían por metro transitado a cada buque cerealero como si fueran dueños del río, no les importaría qué traza federaliza a las provincias, o qué daño medioambiental produce”.