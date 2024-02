Un pase de tres y dos

Las fuentes precisaron que al Ministerio de Economía pasarían las secretarías de Transporte, coordinada por el ex funcionario del schiarettismo Franco Mogetta; de Obras Públicas, a cargo del ex titular de eléctrica estatal de Córdoba Luis Giovine; y de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, responsabilidad de Luis Lostri, ex interventor de Fabricaciones Militares y ex embajador en Paraguay durante la gestión de Cambiemos.

En principio, la idea de Caputo es mantener a esos funcionarios en sus puestos y completar las subsecretarías con nombres de su entorno.

Posse Caputo Milei

En tanto, a la Jefatura de Gabinete se anexarán la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad, que ocupa Ignacio Cingolani, ex asesor del Parlamento bonaerense y ex funcionario del ministerio de Transporte de Axel Kicillof; y la Secretaría de Concesiones, que quedó en manos de Mariano Mirotti, ex director del grupo Roggio y asesor de empresas chinas.

A diferencia de Caputo, Posse no descartaría remover a los funcionarios heredados para ampliar su campo de acción con tropa propia.

Alto perfil

Ex funcionario de los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner y ex directivo de la consultora KMPG Argentina, Ferraro fue uno de los primeros miembros del Gabinete que Milei confirmó antes de ganar el ballotage y llegar a la Casa Rosada.

Especializado en el diseño de esquemas financieros para grandes obras de infraestructura, Ferraro fue el encargado de darle letra a Milei para remplazar el actual esquema de contratación estatal de obras públicas por un modelo de iniciativa privada y de participación público-privada (PPP).

De entrada, Ferraro sufrió un recorte marcado en su campo de acción y en el manejo de las empresas y organismos estatales que estaban bajo su órbita. Por medio del decreto 22/24, Milei le dio atribuciones amplias a Posse para que intervenga en la designación de directores o interventores de todas las sociedades con participación estatal y entes descentralizados. Además, estableció que deben tener el visto bueno previo de la Jefatura de Gabinete todas “las aprobaciones o modificaciones de presupuestos de gastos, inversiones, planes estratégicos, compras, contrataciones, licitaciones y transferencias de recursos” gubernamentales destinados a esas empresas y organismos.