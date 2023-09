Hidrovía: hubo acuerdo y Argentina seguirá cobrando peaje hasta que se defina la tasa

La delegación argentina se comprometió a evitar embargos e interdicciones de las embarcaciones de los países signatarios, por un plazo de 60 días corridos, y también a no realizar nuevas presentaciones a la Justicia para el cobro judicial de montos de tasa de peaje mientras el tema esté en análisis y evaluación en la CIH.

Acta Reunion CIH - 27sep2023.pdf

Después de la reunión especial, que se llevó a cabo en la Embajada de Brasil en Buenos Aires, todos los países firmaron el acta convocando a conformar la comisión de expertos. Participaron las delegaciones de los cinco países que componen el CIH (Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay) en formato presencial y virtual.

Como explicó Letra P, la principal disputa se produjo en torno al peaje fluvial que el gobierno argentino comenzó a cobrar a principios de este año en el tramo de la hidrovía que va desde Santa Fe al norte hasta la zona de Confluencia y que afecta principalmente a las navieras y empresas barcaceras de Paraguay.

El canciller argentino Santiago Cafiero explicó este miércoles en el Senado que el conflicto por el peaje se inició cuando las autoridades de la Administración General de Puertos, que depende del Ministerio de Transporte, relevaron las obras que se hacían desde Sante Fe hacia el norte para mejorar la navegabilidad y descubrieron que a partir de 2010 se estableció el cobro de un peaje para obras de la hidrovía, pero nunca se definió el monto.

"Se le puso un monto acorde para que los argentinos no paguen con sus impuestos el transporte fluvial de empresas privadas que viajan por la hidrovía", señaló el canciller y aclaró que no hay discriminación a Paraguay ni se vulnera el tratado de Santa Cruz de la Sierra, "porque no se impide la navegabilidad de los ríos".