¿El problema se resume en las candidaturas de Cristina –que dijo que no va a ser–, de Alberto –que querría pero no puede– o de Massa –una voluntad desafiada una y otra vez por la inflación–? Si el problema se redujera a eso, ninguna disputa tendría sentido porque, mientras no tuerza el curso de los acontecimientos, la alianza oficialista encontraría muy difícil mostrar al postulante viable. Daniel Scioli, optimista del gol y que hoy suena, no habría entrado en ninguna especulación en condiciones normales de presión y temperatura.