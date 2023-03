Macri reaparece en Rosario y le pone pausa a la interna del PRO santafesino

En esta provincia, el PRO tiene una interna de tres tribus, aunque no llega al extremo de Tucumán o Tierra del Fuego . El organizador político de la bajada del expresidente a Rosario es el vicepresidente del PRO nacional, Federico Angelini . El diputado también es referente de los llamados PRO puros, uno de los tres sectores que existen en el partido amarillo local. Además de ellos, se encuentran el sector que lidera el diputado Gabriel Chumpitaz (PRO Evolución), aliado al precandidato a gobernador radical Maximiliano Pullaro , y el espacio que tiene de referentes a la concejala rosarina Anita Martinez y la diputada Germana Figueroa Casas (PRO+), aliado al armador radical Julián Galdeano y la senadora Carolina Losada.

Sin embargo, la visita de Macri tiene la fuerza suficiente como para suspender los movimientos internos por unos días y, por lo tanto, se descarta una hipótesis de conflicto allí: “Es el fundador del partido, somos todos del PRO, sería ilógico que alguno no vaya, si somos lo que somos es gracias a él”, le dijo una fuente amarilla a Letra P. No obstante, no es el primer movimiento que marca una baja de la tensión en una interna que supo ser de alto voltaje: En el sector de Chumpitaz reconocen que también fueron invitados a las recientes visitas de Patricia Bullrich y de María Eugenia Vidal. Pipa de la paz.