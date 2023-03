Larroque le tiró un centro a Massa: "Lo quiero siempre en mi equipo"

El referente de La Cámpora Andrés Larroque elogió este domingo al ministro de Economía, Sergio Massa , al señalar que lo quiere "siempre" en su equipo, pero descartó responder sobre una posible candidatura del líder del Frente Renovador. "No podemos hablar de candidatura sin resolver la proscripción de Cristina ( Fernández ), porque es caer en la trampa del sistema".

https://twitter.com/Letra_P/status/1634699970963034113 Avellaneda | Máximo Kirchner planteó que la competencia por las candidaturas de cara a las elecciones 2023 le "parece increíble" pic.twitter.com/EZKa6n5eRx — LETRA P (@Letra_P) March 11, 2023

Con todo, descartó de plano una consulta sobre el supuesto apoyo kirchnerista a una candidatura de Massa. “No, no. Estamos planteando con toda claridad que involucrarse en la discusión de candidaturas sin hablar de la situación de proscripción de Cristina es hacerle el juego al sistema. El diseño electoral es complejo verlo hoy, porque nuestra candidata está proscripta".

Sobre la situación de la vicepresidenta, eje del plenario militante K convocado el sábado bajo la consigna "Luche y Vuelve", Larroque dijo: "No podemos ser cómplices de esa proscripción".

"Tenemos que pelear por la candidatura de Cristina, que no esté este gatillo de la Justicia argentina sobre la democracia. La proscripcón se rompe generando las condiciones para que Cristina sea candidata. Con movilización popular, con la respuesta de la gente en la calle. Es una cuestión política", remarcó y apuntó sus expectativas a que la movilización permita que "el sistema de poder entienda que no tiene margen para digitar quién puede o no ser candidato en Argentina".