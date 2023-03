El kirchnerismo lanzó la campaña para que CFK juegue (de gran electora) en 2023

Las altas temperaturas que agobiaron durante toda la jornada no evitaron que miles de militantes, más de 20.000 según los cálculos de la organización, se congregaran este sábado en Avellaneda, “la cuna de la resistencia”, para, bajo la consigna CFK 2023, lanzar la campaña electoral. Ninguno de los movilizados sabe si finalmente Cristina Fernández de Kirchner estará en la boleta o no, pero está claro, que buscarán que de mínima sea la gran electora y que su lapicera vuelva a escribir la estrategia electoral. Sin disimulo lo expuso Máximo Kirchner al cerrar el acto, con un discurso en el que bajó a Alberto Fernández de la contienda y ensanchó la grieta con la oposición, mostrando matices, incluso, con el gobernador Axel Kicillof , que estaba parado detrás de él.

Quienes frecuentan al diputado cuentan, en estricto off the record, que es habitual que repita que su madre no quiere ser candidata nuevamente a presidenta. Tal vez por eso, esa línea discursiva chocó en parte con el espíritu de la convocatoria. Fue también quien desestimó la idea de Sergio Palazzo de crear una comisión del FdT que iría a verla para que reviera su promesa de no postularse en 2023, al minimizar el poder que tendría esa delegación para convencerla.