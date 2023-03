Maldita inflación: la canasta básica subió 8,3% en febrero, un acumulado del 111% en un año

El dato se podía prever, pero no deja de sorprender. La inflación de febrero fue empujada por el incremento del 9,8% en alimentos, y puntualmente por carnes y derivados y de leche, productos lácteos y huevos. La canasta básica está integrada por la cantidad mínima de productos alimenticios que tiene que tener una persona para nutrirse en un mes. Una familia de cuatro integrantes debe ganar 80.483 pesos para no ser indigente y 177 mil pesos para no ser considerado pobre. Se considera al grupo familiar compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años.

A un hogar de tres integrantes le deben ingresar 60.074 pesos para no ser indigentes y 140.963 pesos para no ser pobres. Los grupos familiares de cinco integrantes deben procurarse 84.651 pesos para no ser indigentes y 186.231 pesos para no quedar bajo la línea de la pobreza.