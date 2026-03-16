Adcap Argentina suma a Miguel Kiguel a su directorio asesor para fortalecer su plan regional

El economista Miguel Kiguel , con trayectoria en el FMI , el BID y el Banco Mundial , fue designado asesor del directorio de Adcap en Argentina . La firma busca reforzar su estrategia de negocios y su comité de inversiones con una figura con experiencia en financiamiento corporativo, mercados emergentes y análisis macroeconómico, clave para el escenario financiero local y regional.

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“Espero contribuir con mi experiencia en los mercados financieros y en el análisis de la realidad económica para apoyar el crecimiento de la firma y el desarrollo de nuevas oportunidades. Estoy entusiasmado por presidir el advisory board y acompañar a una empresa líder del sector financiero como Adcap”, afirmó Kiguel, quien también fue subgerente general de Economía y Finanzas del Banco Central .

Actualmente, Kiguel se desempeña como presidente de Banco del Sol y director ejecutivo de Econviews , desde donde asesora a grandes corporaciones e instituciones financieras en Argentina, Uruguay y otros mercados de la región .

A lo largo de su carrera ocupó cargos relevantes en el sector público y en organismos internacionales. Fue subsecretario de Financiamiento y jefe de asesores del Ministerio de Economía, además de subgerente general de Economía y Finanzas del Banco Central.

En el plano internacional se desempeñó como economista principal del Banco Mundial y consultor de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional ( FMI ), el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) y el Banco de Pagos Internacionales ( BIS ).

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Su trabajo académico se ha centrado en macroeconomía, inflación, política monetaria, tipo de cambio y mercados financieros. Es coautor del libro Las crisis económicas argentinas: una historia de ajustes y desajustes.

Adcap crea un comité asesor

Javier Timerman, managing partner de Adcap Grupo Financiero, destacó que la incorporación de Kiguel apunta a fortalecer la estrategia de la compañía. “Contar con alguien que conoce en profundidad tanto al sector público como al privado es un activo clave para la empresa”, señaló.

El ejecutivo también confirmó la incorporación de Dan Lerner para liderar el desarrollo del área de private credit, un segmento en el que la firma ve oportunidades de financiamiento corporativo en Argentina y la región.

Con la creación del Board of Advisors y estas designaciones, Adcap busca consolidar su posicionamiento como plataforma integral de asesoramiento e inversión, con foco en mercados emergentes, financiamiento corporativo y análisis macroeconómico.

Presencia en Argentina y Uruguay

Adcap Grupo Financiero cuenta con más de 15 años de trayectoria en el mercado de capitales y un equipo de más de 200 profesionales en Argentina y Uruguay.

A través de sus unidades -Adcap Securities Argentina, Adcap Asset Management y Api Broker- la compañía ofrece servicios de asesoramiento, inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones, combinando análisis macroeconómico y experiencia en mercados de capitales con estándares internacionales.