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Andreani invierte u$s 30 millones: mejora su logística para corporaciones y pymes con IA

Incorpora clasificación inteligente en su planta de Pacheco. Busca absorber mayor demanda por e-commerce. Optimiza tiempos de entrega y trazabilidad.

Por Letra P | Periodismo Político
Andreani invierte u$s 30 millones y mejora su logística en su Hub Pacheco.

Andreani invierte u$s 30 millones y mejora su logística en su Hub Pacheco.

Andreani invierte u$s 30 millones para modernizar su planta de Pacheco, en la provincia de Buenos Aires, con la incorporación de automatización e inteligencia artificial. La iniciativa apunta a mejorar su logística y transporte, con foco en optimizar la operación para empresas y pymes en un contexto de expansión del comercio electrónico.

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Con una superficie total de 70.000 m², la compañía proyecta alcanzar una capacidad de procesamiento de hasta 26.000 paquetes por hora y gestionar hasta 520.000 envíos diarios dentro de su red operativa.

Logística con inteligencia artificial

El desarrollo incorpora inteligencia artificial, sistemas avanzados de clasificación y procesos de presorting que permiten mejorar la eficiencia en la gestión del flujo logístico y reducir los tiempos de despacho.

Junto a la Central Inteligente de Transferencias en Tigre, con capacidad para 8000 paquetes por hora, y las automatizaciones en plantas del AMBA y Córdoba, la firma alcanza un volumen total de procesamiento de hasta 928.000 productos diarios.

“Tenemos una decisión empresaria muy clara: sostener un modelo de inversión y desarrollo de capacidades con foco en nuestros clientes y con una mirada de largo plazo. Esta inversión incrementó de manera sustancial nuestra capacidad de procesamiento y prepara a la compañía para absorber mayores volúmenes”, destaca Oscar Andreani.

Impacto en e-commerce y operaciones logísticas

La automatización permite absorber picos de demanda, escalar operaciones y mejorar la eficiencia en la recepción y despacho de mercadería. Esta capacidad posiciona a la planta como un socio logístico para sectores como indumentaria, alimentos, salud, tecnología, retail, energía e industria.

“La logística es un sector ultra competitivo, por eso la adopción de tecnología, automatización y actualmente de inteligencia artificial no son una opción, sino una condición indispensable para ser competitivos”, señala Carlos Cirimelo, ceo de Andreani.

“En un contexto en donde la automatización ya es estándar; lo que aporta un valor agregado a nuestras operaciones es la inteligencia aplicada. La ventaja competitiva ya no está en automatizar, sino en hacer que la tecnología piense la operación”, explica.

Andreani planta Pacheco
Andreani mejora su logística e invierte u$s30 millones en su Hub Pacheco.

Andreani mejora su logística e invierte u$s30 millones en su Hub Pacheco.

El sistema del Hub Pacheco analiza datos operativos mediante un esquema de clasificación inteligente que considera variables como tamaño, peso y destino, lo que reduce desvíos y demoras.

El desarrollo también impacta en el crecimiento del e-commerce. La planta cuenta con un centro de almacenamiento dedicado a servicios de fulfillment, orientado a pymes y emprendedores para gestionar todo el proceso de venta.

Integrado con soluciones de paquetería y distribución, permite llegar a compradores en todo el país. Los productos se reciben, se controlan y quedan disponibles para la venta, mientras que los clientes pueden monitorear su stock en tiempo real. Una vez realizada la operación, la empresa se encarga del armado y la distribución.

La inversión forma parte de una estrategia de Andreani centrada en tecnología y eficiencia operativa, en un escenario donde la logística gana peso como soporte del crecimiento económico y del comercio digital en la Argentina.

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