Visa se expande en Argentina: compró la operación de Banelco y PagoMisCuentas a Prisma

El gigante global de las tarjetas de crédito aumenta su inversión en el país. La operación no incluyó un servicio clave a los comercios. Toto Caputo festejó.

Visa informó la adquisición de las empresas Prisma Medios de Pago S.A.U. (Prisma) y Newpay S.A.U. (Newpay), de Advent International. Con esta compra, la compañía ofrecerá a sus clientes en Argentina capacidades y tecnologías avanzadas que aceleran la adopción de soluciones de pago innovadoras para consumidores y comercios en todo el país.

Prisma provee servicios de procesamiento para emisores de tarjetas de crédito, débito y prepago. Newpay, en tanto, es un proveedor de infraestructura para diversas redes: opera servicios de pagos en tiempo real, la red de cajeros automáticos Banelco y la plataforma de pago de facturas PagoMisCuentas.

Visa comprará Prisma y Newpay

Al cierre de la operación, las plataformas tecnológicas combinadas de Prisma y Newpay, junto con la red global de Visa y sus servicios de valor agregado, acelerarán la implementación de tecnologías avanzadas como la tokenización, autenticación biométrica, herramientas inteligentes de gestión de riesgos y soluciones de comercio con agentes de inteligencia artificial.

Una multi que invierte en Argentina

Estas soluciones de punta a punta mejorarán los servicios de los emisores y aumentarán la velocidad y seguridad para los consumidores, ofreciendo procesamiento agnóstico para cualquier marca de tarjeta procesada por Prisma y todos los métodos de pago ofrecidos por Newpay.

“Esta adquisición es un paso importante para Visa en Argentina, ya que fortalecerá las relaciones con nuestros clientes y promoverá la innovación en todo el ecosistema de pagos”, dijo Ryan McInerney, CEO de Visa.

En tal sentido, destacó: “Al combinar la gran experiencia local de Prisma y Newpay con las soluciones y tecnología globales de Visa, vamos a potenciar a nuestros clientes para lograr que los pagos sean más fáciles, rápidos y seguros para consumidores y comercios”.

Gabriela Renaudo, Group Country Manager, Visa Argentina y Cono Sur, valoró el acuerdo. “Vemos oportunidades significativas para expandir la adopción de pagos digitales y modernizar las capacidades e infraestructura de servicios financieros en todo el país”.

Asimismo, Renaudo aseguró que esta inversión “refleja el compromiso de Visa con el crecimiento de Argentina y con mejorar su competitividad en el comercio global”.

La transacción está sujeta a condiciones de cierre y desde la compañía esperan que se complete en el segundo trimestre fiscal de Visa de 2026 (primer trimestre calendario de 2026).

Toto Caputo celebró la operación, lo que hace pensar que el camino está allanado en los entes reguladores.

Lo que queda en manos de Prisma

Desde la entidad aclararon que Payway S.A.U. "no es parte de esta transacción" y seguirá siendo propiedad de fondos administrados por Advent International, continuando su operación de manera independiente como adquirente de comercios.

Payway es la empresa a través de la que Prisma brinda el servicio de adquirencia a los comercios. Son las terminales con las que estos pueden cobrar con tarjeta y QR. Prisma era, hasta hace unos años, líder absoluto de ese segmento. Ahora, compite con Fiserv y Mercado Pago, el brazo financiero de Mercado Libre.

