Banco Ciudad capta 99 mil millones de pesos y refuerza su fondeo para créditos hipotecarios

Emitió obligaciones negociables ajustadas por UVA a 24 y 36 meses. Bajó tasas frente a colocaciones recientes y sumó respaldo de bancos, fondos y aseguradoras.

Banco Ciudad captó $99.418 millones en el mercado de capitales mediante la colocación de obligaciones negociables ajustadas por UVA. Los fondos se destinarán principalmente a ampliar la oferta de créditos hipotecarios, en un contexto desafiante para la economía argentina y con el objetivo de reforzar el financiamiento de la entidad.

La operación, encabezada por la entidad que preside Guillermo Laje, también le permitió reducir las tasas respecto de emisiones recientes del sistema financiero, un dato que el banco interpreta como una señal de confianza del mercado en su perfil crediticio.

La emisión se estructuró en dos tramos. En la Clase 23, con plazo de 24 meses, se adjudicaron $77.777 millones con un rendimiento de 7,50% más UVA. En la Clase 24, a 36 meses, se colocaron $21.640 millones con una tasa de 7,95% más UVA.

Apuestas por los créditos hipotecarios

Fuentes del banco señalaron que el resultado se destacó tanto por el volumen adjudicado como por las tasas obtenidas, que se ubicaron por debajo de otros instrumentos financieros de características similares.

Los créditos hipotecarios en Argentina buscan consolidarse en 2026.

“El interés en estos instrumentos confirma la confianza del mercado en nuestra entidad, una institución líder en el sistema financiero”, afirmó Laje.

Según explicó, los recursos obtenidos se destinarán principalmente a ampliar la cartera de créditos hipotecarios para familias.

Apoyo del mercado y calificación crediticia

La colocación contó con la participación de inversores institucionales y particulares. Entre ellos hubo bancos, compañías de seguros y fondos comunes de inversión, actores habituales en el financiamiento del sistema financiero a través del mercado de capitales.

Los títulos de deuda emitidos recibieron la calificación “AA+.ar” por parte de Moody’s Local, una nota que refleja la calidad crediticia del Banco Ciudad y su capacidad para cumplir con los compromisos asumidos.

Bancos y agentes colocadores

Además del propio Banco Ciudad, participaron en la operación como colocadores otras entidades financieras y agentes del mercado. Entre ellos se destacaron Santander, Galicia y BST, junto con las firmas Macro Securities, Balanz, Puente y One618.

Con este tipo de instrumentos, el banco busca ampliar y diversificar sus fuentes de financiamiento. La estrategia apunta a sostener su rol en el crédito hipotecario y reforzar su presencia en el mercado de capitales local.

