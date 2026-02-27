Grupo Galicia y Belat apuestan al campo: financiarán proyectos de ganadería regenerativa

Grupo Galicia y Belat lanzaron en Argentina un fondo de $70 millones para impulsar la ganadería regenerativa como herramienta frente al cambio climático . La iniciativa busca combinar rentabilidad y sustentabilidad mediante financiamiento con criterios ambientales, sociales y productivos, con foco en la recuperación de suelos y el fortalecimiento del campo y las economías regionales.

La iniciativa se canaliza a través del Fideicomiso Belat Crowdlending I, con participación de Banco Galicia y la plataforma Naranja X .

El esquema propone un modelo de financiamiento basado en criterios de triple impacto -económico, social y ambiental- que apunta tanto a mejorar la productividad como a promover la recuperación de ecosistemas.

Fuentes de la Gerencia de Sustentabilidad de Grupo Galicia explicaron que el vehículo contará con estándares estrictos de elegibilidad para asegurar que los fondos se destinen exclusivamente a proyectos con impactos positivos medibles.

La propuesta se enmarca en las tendencias globales de inversión con criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y busca alinear cada decisión de negocios con objetivos de desarrollo sostenible .

Alianza con alcance estratégico en Argentina

Rodrigo Bustos, ceo de Belat, destacó el alcance estratégico de la alianza. “Nuestro compromiso es apoyar, mediante financiamiento de calidad, a empresas que generen impacto positivo en las comunidades donde operan. La ganadería regenerativa es un eje clave dentro de nuestra estrategia en Argentina”, señaló.

Rodrigo-Bustos belat campo Rodrigo Bustos, ceo de Belat, junto al campo

Este enfoque productivo prioriza prácticas como el secuestro de carbono en suelos, la restauración del ciclo del agua y la preservación de la biodiversidad. A diferencia de los modelos tradicionales, apunta a garantizar la salud del suelo en el largo plazo y a dinamizar las economías locales.

Según las compañías, el fideicomiso también busca redefinir el rol del sistema financiero en la agenda ambiental y social, impulsando instrumentos que combinen rentabilidad con desarrollo sostenible y fortalecimiento productivo en territorios rurales.