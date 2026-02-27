Empresas & Negocios

Grupo Galicia y Belat apuestan al campo: financiarán proyectos de ganadería regenerativa

Será mediante un fideicomiso específico. Criterios de triple impacto. Alianza con Naranja X. Apoyo a las economías rurales. Restauración de suelos.

Por Letra P | Periodismo Político
Grupo Galicia y Belat junto al campo

Grupo Galicia y Belat junto al campo

Grupo Galicia

Grupo Galicia y Belat lanzaron en Argentina un fondo de $70 millones para impulsar la ganadería regenerativa como herramienta frente al cambio climático. La iniciativa busca combinar rentabilidad y sustentabilidad mediante financiamiento con criterios ambientales, sociales y productivos, con foco en la recuperación de suelos y el fortalecimiento del campo y las economías regionales.

Notas Relacionadas
Zurich Argentina elige a Sebastián Dabini como nuevo ceo
Empresas & Negocios

Zurich Argentina designa un nuevo ceo y apuesta a profundizar su posicionamiento regional

Por  Letra P | Periodismo Político

La iniciativa se canaliza a través del Fideicomiso Belat Crowdlending I, con participación de Banco Galicia y la plataforma Naranja X.

El esquema propone un modelo de financiamiento basado en criterios de triple impacto -económico, social y ambiental- que apunta tanto a mejorar la productividad como a promover la recuperación de ecosistemas.

angus argentina carne
La raza Angus explica más del 50% del rodeo nacional

La raza Angus explica más del 50% del rodeo nacional

Fuentes de la Gerencia de Sustentabilidad de Grupo Galicia explicaron que el vehículo contará con estándares estrictos de elegibilidad para asegurar que los fondos se destinen exclusivamente a proyectos con impactos positivos medibles.

Alianza con alcance estratégico en Argentina

Rodrigo Bustos, ceo de Belat, destacó el alcance estratégico de la alianza. “Nuestro compromiso es apoyar, mediante financiamiento de calidad, a empresas que generen impacto positivo en las comunidades donde operan. La ganadería regenerativa es un eje clave dentro de nuestra estrategia en Argentina”, señaló.

Rodrigo-Bustos belat campo
Rodrigo Bustos, ceo de Belat, junto al campo

Rodrigo Bustos, ceo de Belat, junto al campo

Este enfoque productivo prioriza prácticas como el secuestro de carbono en suelos, la restauración del ciclo del agua y la preservación de la biodiversidad. A diferencia de los modelos tradicionales, apunta a garantizar la salud del suelo en el largo plazo y a dinamizar las economías locales.

Según las compañías, el fideicomiso también busca redefinir el rol del sistema financiero en la agenda ambiental y social, impulsando instrumentos que combinen rentabilidad con desarrollo sostenible y fortalecimiento productivo en territorios rurales.

Temas
Notas Relacionadas
Ualá, de Pierpaolo Barbieri, fue la mejor aplicación para invertir en 2025
EMPRESAS & NEGOCIOS

Ualá fue la mejor aplicación para invertir en 2025

La fintech se consolidó como la propuesta más competitiva del mercado argentino. La guerra con los bancos por las tasas y las claves de su liderazgo.
Visa Comprará Prisma Medios de Pago y Newpay en Argentina  
EMPRESAS & NEGOCIOS

Visa se expande en Argentina: compró la operación de Banelco y PagoMisCuentas a Prisma

El líder mundial en pagos digitales anunció este jueves el acuerdo, que incluye la adquisición de la reconocida plataforma PagoMisCuentas.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Sin movilización ni actos, Axel Kicillof confrontará su modelo contra el de Javier Milei
2M | APERTURA DE SESIONES

Legislatura bonaerense: sin movilización, Kicillof confrontará su modelo con el de Milei

Por  Macarena Ramírez
Axel Kicillof en la Legislatura 
2M | APERTURA DE SESIONES

Legislatura bonaerense: la oposición le exige a Kicillof que "deje de lado el relato y dé respuestas"

Por  Juan Rubinacci
Mario Ishii.
PERONISMO EN LLAMAS

Kirchner le ganó la batalla a Kicillof en el Senado bonaerense: Ishii vicepresidente y Berni jefe de bloque

Por  Juan Rubinacci
Mientras Javier Milei critica al empresariado, el Círculo Rojo sigue bancando el modelo
DOMA Y FOLCLORE

La micro no repunta y Milei lo castiga, pero el Círculo Rojo sigue bancando al Gobierno

Por  Lorena Hak