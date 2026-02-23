Ualá, de Pierpaolo Barbieri, fue la mejor aplicación para invertir en 2025

Ualá , la fintech fundada por Pierpaolo Barbieri , fue en 2025 la aplicación más elegida para invertir en la Argentina , en plena disputa con los bancos tradicionales. Con tasas líderes en pesos y dólares, la compañía consolidó su negocio financiero en sintonía con el nuevo clima económico bajo la gestión de Javier Milei .

Desde fondos comunes de inversión hasta plazos fijos y cuenta remunerada, Ualá lideró los rankings de rendimiento en prácticamente todas las alternativas disponibles en su app para potenciar ahorros en pesos y dólares.

Fundada por Barbieri, el unicornio superó los 10 millones de personas usuarias en la Argentina, Colombia y México, y profundizó su estrategia de expansión regional con foco en el desarrollo de nuevas verticales de negocio y la captación de talento tecnológico.

Con su Tasa Plus —actualmente en 26% TNA—, Ualá encabezó durante 2025 el ranking de cuentas remuneradas con mayor rendimiento del mercado. Para acceder a ese diferencial, los usuarios deben realizar consumos mensuales por $500.000.

Incluso la Tasa Base, actualmente en 24% TNA y sin requisitos adicionales, mostró en diciembre un desempeño superior al de otras alternativas relevantes, de acuerdo con comparaciones del sector. En un escenario de desaceleración inflacionaria y recomposición de tasas reales positivas, la cuenta remunerada volvió a ganar atractivo frente a instrumentos tradicionales.

Plazos fijos: liderazgo en el mediano y largo plazo

Ya con licencia bancaria, Ualá consolidó su oferta de plazos fijos, segmento en el que mantuvo durante 2025 las tasas más competitivas en colocaciones a 60, 90, 180 y 365 días. En un contexto de volatilidad financiera, el instrumento fue uno de los más demandados por ahorristas que buscaron asegurar rendimiento.

Ualá fue la mejor aplicación para invertir en 2025

Actualmente, los plazos fijos a 180 días rinden 32% TNA; a 270 días, 33% TNA; y a 365 días, 34% TNA. La estrategia fue clara: sostener tasas por encima del promedio del sistema para disputar depósitos a los bancos tradicionales, en una “guerra por la liquidez” que marcó el pulso del negocio financiero digital.

Fondos comunes de inversión: rendimientos en pesos y dólares

La app de Ualá ofreció en 2025 una cartera de siete fondos en pesos y dólares con resultados destacados en sus respectivas categorías.

FCI Ahorro Dólares registró un rendimiento de 11,9% anual en moneda estadounidense, casi el doble de su objetivo del 6%.

registró un rendimiento de 11,9% anual en moneda estadounidense, casi el doble de su objetivo del 6%. Fondo 24/7 obtuvo un rendimiento anual de 36,2% y se ubicó en el Top 1 de la categoría Money Market, según la consultora 1816. Se trata del tipo de fondo más utilizado en la Argentina y el principal terreno de competencia entre bancos y billeteras digitales.

obtuvo un rendimiento anual de 36,2% y se ubicó en el Top 1 de la categoría Money Market, según la consultora 1816. Se trata del tipo de fondo más utilizado en la Argentina y el principal terreno de competencia entre bancos y billeteras digitales. FCI Retorno Plus lideró con un rendimiento anual de 61,8%, posicionándose entre los diez fondos con mejor desempeño del país.

lideró con un rendimiento anual de 61,8%, posicionándose entre los diez fondos con mejor desempeño del país. FCI Cobertura Plus alcanzó 40,4% anual.

alcanzó 40,4% anual. FCI Ahorro Plus registró 39,9% y se ubicó en el Top 3 de la categoría Renta Fija Lecaps.

registró 39,9% y se ubicó en el Top 3 de la categoría Renta Fija Lecaps. FCI Bonos cerró con 34,4% anual.

cerró con 34,4% anual. FCI Acciones y Cedears logró 20,6% anual y lideró en la categoría Renta Variable.

A diferencia de otros jugadores que ofrecen un único fondo money market como alternativa para remunerar saldos, Ualá permite optar entre la cuenta remunerada —hasta un millón de pesos— y el Fondo 24/7 dentro de la misma experiencia digital.

El ecosistema se completa con la posibilidad de invertir en acciones, bonos y Cedears, operar dólar MEP y dólar oficial, integrando en una sola plataforma distintas herramientas para la gestión financiera personal.

Acercamiento con Javier Milei

A fines de julio, Barbieri se reunió por segunda vez con Milei, esta vez en la Casa Rosada. Del encuentro también participaron el historiador Niall Ferguson —miembro del directorio de Ualá—, el vocero presidencial Manuel Adorni y el viceministro de Economía, José Luis Daza.

Ferguson, académico de la Universidad de Stanford, elogió en distintas oportunidades la gestión libertaria y llegó a definir a Milei —a título personal— como el “hombre del año” en 2024. En el ciclo The Good Fellows, organizado por la Institución Hoover, sostuvo que el Presidente asumió “la tarea más difícil del mundo” y que, pese a tratarse de una “misión imposible”, logró “cosas extraordinarias”.

El encuentro reforzó la visibilidad institucional de Ualá en un momento en que el Gobierno impulsa una agenda de desregulación financiera y competencia bancaria, terreno en el que las fintech buscan ampliar su participación frente a los bancos tradicionales.