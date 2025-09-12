LA INTERNA EN LAS URNAS

Buenos Aires: las listas libertarias blue le mordieron tres puntos a La Libertad Avanza

Entre las cuatro sacaron 258.933 votos. Unión y Libertad, el sello de Carlos Kikuchi, se llevó casi la mitad. El impacto de la fragmentación libertaria.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Carlos Kikuchi, uno de los primeros desertores del proyecto de Javier Milei en Buenos Aires

Carlos Kikuchi, uno de los primeros desertores del proyecto de Javier Milei en Buenos Aires

Notas Relacionadas
Octava sección: Francisco Adorni y Juan Pablo Allan, los nombres de la derrota de La Libertad Avanza
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Adorni y Allan, los apellidos de la derrota de La Libertad Avanza en La Plata

Por  Letra P | Periodismo Político

Los números son contundentes. Unión y Libertad obtuvo 110.779 votos (1,37%), el Partido Libertario sumó 58.581 sufragios (0,72%), Unión Liberal alcanzó 54.388 votos (0,67%) y Valores Republicanos consiguió 35.185 (0,43%). En conjunto, estos espacios que se desprendieron del oficialismo libertario representaron el 3,19% del padrón provincial.

Una diferencia menor con Fuerza Patria

La diferencia final entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza fue de 1.096.409 votos, equivalente a 13,57 puntos porcentuales. Si el espacio oficial hubiera logrado retener esos casi 260 mil sufragios libertarios, habría alcanzado el 36,9% de los votos, reduciendo la brecha a poco más de 10 puntos con el peronismo unificado.

El fenómeno de la proliferación libertaria se evidenció con particular claridad en La Plata, donde cinco de las 17 listas presentadas eran de ese signo político. Además de La Libertad Avanza oficial, compitieron Unión y Libertad, el Partido Libertario y Unión Liberal, incluso usando colores similares al violeta y la palabra "libertad" en sus denominaciones.

Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y candidato oficial en La Plata, se quejó públicamente de esta dispersión. "Hay listas que van a la elección con nuestro mismo color. Entonces, ¿quién autoriza eso?", cuestionó, sugiriendo una maniobra para "confundir al electorado" con la complacencia de la Justicia Electoral.

El rol de Carlos Kikuchi

La disputa interna tiene nombres propios. Unión y Libertad está encabezada por el senador Carlos Kikuchi, ex armador político de Javier Milei en 2023, uno de los primeros en dejar el espacio poco después de acceder a su banca de senador en PBA, junto a Sergio Vargas y Silvana Ventura. Los tres integran "Unión, renovación y fe", el bloque en la Cámara alta provincial.

La fragmentación libertaria no fue exclusiva de la elección legislativa en Buenos Aires. El Partido Libertario, fundado en 2018 por José Luis Espert y al cual estuvo vinculado el propio Milei, mantiene estructura propia y competirá en octubre con Juan Carlos Blumberg como candidato nacional. Unión Liberal, por su parte, se presenta como "liberales clásicos" que no comparten el armado provincial de LLA por estar "lleno de la casta peronista".

Temas
Notas Relacionadas
25 de Mayo: Ramiro Egüen se fue de La Libertad Avanza, armó lista corta y ganó por 200 votos.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

25 de Mayo: el intendente Egüen se fue de La Libertad Avanza, armó lista corta y ganó

Sin estructura partidaria nacional, la lista del intendente superó a Fuerza Patria. Me
Cuánto poder tiene Sebastián Pareja, principal apuntado por la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires
EFECTO PALIZA

Cuánto poder tiene Pareja, principal apuntado por la derrota libertaria en Buenos Aires

Mano derecha de Karina Milei, tendrá cuatro bancas en el Congreso, casi 20 en la Legislatura bonaerenses y decenas en los concejos deliberantes. Inamovible.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

En Tucumán, Karina Milei relanzó la campaña electoral de La Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre. 
Efecto paliza | como si nada

Karina Milei reapareció en Tucumán y arengó a la tropa libertaria: "Estamos más fuertes que nunca"

Por  Fernando Stanich
Axel Kicillof retoma la campaña y repite receta para ganar en octubre
EFECTO PALIZA

Otra vez en campaña, Kicillof repite receta para ganar también en octubre

Por  Macarena Ramírez
Axel Kicillof tiene puentes con el campo en la Expoagro
Voto Soja

Por qué Kicillof y el peronismo le ganaron a la Sociedad Rural en el campo bonaerense

Por  Francisco Aristi
Jornada histórica en Santa Fe: luego de 63 años se jura una nueva Constitución
LA CARTA MAGNA

Jornada histórica en Santa Fe: luego de 63 años se jura una nueva Constitución

Por  Mauro Aguilar