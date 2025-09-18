Diputados: selfies, miradas, cruces tensos y una bandera de Palestina, las perlas del regreso a las sesiones

La Cámara de Diputados de Buenos Aires volvió a sesionar después de cuatro meses y una elección provincial, en un clima de paz a pesar de las internas que conviven en todos los bloques. No obstante, los debates siempre dejan algunas apostillas de color, entre cruces de miradas, abrazos, selfies, ausencias y tomas de juramento.

La sesión no tuvo temas que pudieran generar una alta expectativa en la previa como en los debates anteriores de este año. Sin embargo, se aprobaron 11 leyes y más de 40 pasaron al Senado . Se reglamentó la actividad profesional de acompañantes terapéuticos, el marco normativo para los establecimientos educativos de gestión social, cooperativa y comunitaria, y se reguló el funcionamiento de establecimientos convivenciales, incluidos en el sistema de protección integral y el cuidado de niñas, niños y adolescentes, entre otros.

Más allá del temario, hubo una serie de cuestiones que era interesante observar, respecto a cómo llegaba cada fuerza política al reinicio de las sesiones legislativas después del parate por las elecciones, como la interna libertaria , la tensión en UP, la reacción del PRO y la división de los bloques dialoguistas.

Las miradas estuvieron puestas, particularmente, en el bloque de LLA, donde conviven varias tribus que se pasaron factura tras la derrota electoral del 7 de septiembre. La bancada de 12 miembros -se fue Juan José Espert - reúne a representantes de Santiago Caputo, Sebastián Pareja, Patricia Bullrich, Carolina Píparo y un par de jugadores sueltos.

En la previa se especulaba con cómo iban a ser las reacciones entre el caputista Agustín Romo, el presidente del bloque, y la máxima referencia de Pareja, Ramón Nene Vera. No se dirigieron la palabra ni cruzaron mirada y estuvieron casi toda la sesión atentos a sus celulares (Romo sacó varias selfies con el recinto de fondo). Guillermo Castello, enojado con la conducción, está a un paso de irse del bloque, pero todavía no lo hizo. El bullrichismo tuvo alguna intervención en la lista de oradores, al margen de cualquier interna.

Una tregua en el peronismo

El bloque de UP, protagonista de las diferencias más expuestas durante la primera parte del año, convivió en paz este jueves entre las tribus de La Cámpora, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro. La cómoda victoria electoral calmó las aguas, al menos en el recinto, en una sesión que buscó descomprimir una pila de proyectos que dormían en la Legislatura.

Antes del proceso electoral, el peronismo expuso al máximo sus diferencias, primero con el desdoblamiento electoral y luego con temas colaterales: la suspensión de las PASO, el corrimiento de los plazos electorales y, luego, las reelecciones indefinidas en el Senado. Aquellas diferencias continuaron en el cierre de listas, que se extendió hasta la madrugada del domingo 20 de julio. El regreso al recinto de la cámara baja fue en paz.

Tignanelli Garciarena Facundo Tignanelli, jefe del bloque del peronismo, y Diego Garciarena, de la UCR.

El piloto automático del PRO

A pesar de la fractura del PRO que quedó en evidencia este miércoles en el Congreso entre buena parte del bloque que conduce Cristian Ritondo y quienes votaron en contra de los vetos presidenciales, como Silvia Lospennato, en Diputados de la provincia la bancada transitó la sesión sin sobresaltos. En ella conviven todavía sectores ritondistas, bancas que responden a Diego Santilli -ambos en la Alianza La Libertad Avanza- y algunos jugadores sueltos, como Martiniano Molina, Fabián Perechodnik y Fernando Rovello.

Como contó Letra P, los amarillos se mantendrán en sus ubicaciones y no habrá mudanza al bloque libertario, como se especuló en algún momento. Las cosas podrían cambiar en diciembre, aunque mucho dependerá de lo que pase el 26 de octubre en la elección nacional, respecto a lo que suceda en Buenos Aires.

Romo Vera Agustín Romo y Ramón Vera, con diálogo roto.

Cambios de lugares y debut del dialoguismo roto

La de este jueves fue la primera sesión en la que los bloques dialoguistas fueron separados. Debutaron los bloques Nuevos Aires y Unión y Libertad. Hasta la sesión del 12 de mayo, juntos formaban Unión Renovación y Fe. Se trata del espacio que ingresó en 2023 con la boleta de LLA pero que rápidamente rompió el bloque disconforme con la conducción.

Nuevos Aires tuvo nueva ubicación. Sus integrantes Viviana Román, Fabián Luayza y Gustavo Cuervo (estuvo ausente) cruzaron el recinto y se ubicaron debajo del radicalismo disidente, a la derecha del estrado. Unión y Libertad, con seis integrantes se mantuvo en sus bancas. Es un bloque que funciona en espejo con su par del Senado, de tres integrantes.

Del Cano

Del Caño, Palestina y casco de trabajador

El primer punto de la sesión fue la aceptación de la renuncia de Guillermo Pacagnini, el diputado del FIT. En su lugar asumió Ariel Moreno, un trabajador de la empresa Secco que juró con su casco de trabajador en una mano y la bandera de Palestina en la otra. Estuvo acompañado desde un palco por Nicolás Del Caño, diputado electo por la Tercera sección electoral.

Hubo quienes pensaban que Del Caño llegó a la Legislatura para reconocer el terreno de juego, donde estará desde el 10 de diciembre, aunque nadie descarta que ese lugar lo ocupe Christian Castillo, quien lo sigue en la lista, si Del Caño logra entrar al Congreso en octubre, con la candidatura que encabeza para la Cámara de Diputados.