Javier Milei, tras la derrota: doble reunión de gabinete y cambios en la estrategia rumbo a octubre

El presidente Javier Milei llegó temprano este lunes a la Casa Rosada y reunió a su gabiente para analizar cambios en la estrategia política rumbo a las elecciones de octubre tras la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires , que agitó las tensiones internas.

Rodeado de un fuerte operativo de seguriad, el jefe de Estado fue el primero en llegar a la cumbre ministerial convocada para las 9.30. Una vez dentro de la sede administrativa del Gobierno se dirigió a su despacho y luego al Salón Eva Perón, donde lo esperaban una primera tanda de funcionarios.

Quien pegó el faltazo, y generó un sinnúmero de interrogaciones sobre cómo está tomando el oficialismo la reacción de los mercados , fue Toto Caputo (Economía). No obstante, el titular del Palacio de Hacienda estará presente en la segunda de las reuniones en la Casa Rosada .

También asistieron el asesor presidencial, Santiago Caputo , quien se estima retomará con mayor fortaleza su lugar en la mesa chica de la estrategia política, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , que recibió un fuerte desplante del jefe de Estado cuando le negó el abrazo arriba del escenario del búnker libertario. Se sumaron a la reunión el vocero Manuel Adorni y la secretaria María Ibarzábal Murphy.

Javier Milei prepara anuncios tras la segunda reunión de Gabinete

En uno de los principales despachos del Gobierno descartaron que, tras la derrota catastrófica frente al peronismo, estén analizando cambios en la conformación del Gabinete o un giro en el rumbo económico y de gestión. "Como dijo el Presidente, no vamos a tocar el modelo", ratificó un funcionario al tanto de la agenda de Milei.

Sin embargo, se supo que el jefe de Estado está trabajando a contrarreloj para hacer una serie de anuncios que tendrían que ver con la estrategia electoral rumbio a las legislativas de octubre. "Estamos preparando algo", sintetizó una voz autorizada de los libertarios.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 13.08.17 Javier Milei y Toto Caputo, junto a representantes del BID.

Los detalles del anuncio se darían a conocer luego de la reunión de esta tarde. El ministro de Economía, y su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, participaron, en paralelo, de una reunión con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que estaba en agenda en los días previos.

La Casa Rosada convulsionada por la derrota electoral

Lo único claro en el oficialismo es la convulsión política que generó la derrota por más 13 puntos ante el peronismo. Es que, en el ecosistema libertario persisten las dudas sobre cómo se reconfigurará la mesa política y de campaña del Presidente, que este domingo habló de la necesidad de hacer una "profunda autocrítica" que le permita "no repetir los errores" del pasado.

"Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los resultados y una profunda autocrítica, no hay opción. Vamos a corregir todos los errores, todo en lo que nos hayamos equivocado”, insistió el líder libertario desde el salón Vonharv. Con esa definición, las miradas se posaron sobre el futuro que tendrán Lule Menem y su primo Martín, los dos encargados de la estrategia electoral a nivel nacional.