Pablo Petrecca, la pata bonaerense del Plan Lacunza que sostiene Macri para negociar con Karina Milei

A pesar del deshielo que produjo el encuentro entre el PRO y La Libertad Avanza , Mauricio Macri mantiene activa su carta electoral por si el acuerdo entre ambas fuerzas se trunca: mientras mantiene al exministro Economía Hernán Lacunza como precandidato presidencial, hace lo propio con el senador provincial Pablo Petrecca , quien desde hace meses camina Buenos Aires con traje de precandidato a gobernador puesto.

El exintendente de Junín se multiplica entre recorridas y reuniones con dirigentes de diversos sectores. Se muestra como articulador de un gran frente electoral antiperonista 2027. Petrecca intensificó la tarea durante los últimos meses. Desembarca en secciones electorales y se reúne con empresarios, comerciantes y vecinos y toma contacto con dirigencia de otras fuerzas políticas.

La estrategia le permite mantener presencia territorial, mientras avanza la discusión sobre una probable reedición de la alianza entre el PRO y LLA, a la que muchos quieren sumar a la Unión Cívica Radical (UCR).

El dirigente camina como uno de los referentes del PRO bonaerense que impulsan una coalición amplia de centroderecha con el objetivo de enfrentar al oficialismo. Aunque evita presentar públicamente esa construcción como una candidatura, sus movimientos exhiben ese perfil.

La apuesta se apoya en la idea de reunir a los sectores opositores a Axel Kicillof . En ese marco, visitó a jefes comunales de la UCR.

El posicionamiento del senador bonaerense también está atravesado por su vínculo con Diego Santilli, el dirigente prolibertario que asoma como el mejor posicionado para disputar la gobernación representando a una alianza de los partidos amarillo y violeta. El Colorado conserva su origen en el PRO, aunque reforzó su alineamiento con el presidente Javier Milei desde que fue nombrado jefe de Gabinete.

Pablo Petrecca juntoa intendentes de la UCR.

El vínculo con Diego Santilli y la disputa por la gobernación

Santilli, que ganó las elecciones legislativas de 2021 representando a Juntos por el Cambio y las de 2025 con LLA, busca volver a estar en el tope de la boleta. En 2023 perdió la interna frente a Néstor Grindetti, quien finalmente fue el candidato a la gobernación del PRO.

A pesar de que Santilli se ubica como uno de los nombres con mayor proyección dentro del espacio libertario para 2027, Petrecca suma el factor macrista al tablero bonaerense, en un escenario donde el PRO y LLA procuran acercar posiciones sin que el partido del expresidente resigne todas sus alternativas electorales. El senador y el jefe de Gabinete conservan una excelente relación.

En ese contexto, Macri replica en la provincia lo que empuja a nivel nacional: Lacunza aparece como una eventual carta presidencial, mientras Petrecca conserva espacio para una posible candidatura a gobernador en caso de que el PRO y LLA no logren consensuar una única oferta.

Diego Santilli y Pablo Petrecca.

Las recorridas seccionales de Petrecca

Petrecca fue uno de los intendentes que no firmaron el acuerdo entre el PRO y los libertarios en 2025. No obstante, durante los meses siguientes acercó posiciones con dirigentes vinculados a Milei y viene sosteniendo un vínculo político fluido con los referentes libertarios de la Cuarta sección electoral, de donde es oriundo.

La relación entre el PRO y LLA podría avanzar hacia una mayor coordinación legislativa tanto en el Congreso como en la Legislatura bonaernse, tras las reuniones de la semana pasada. Esa aproximación, sin embargo, no elimina por el momento las diferencias sobre el futuro electoral ni la discusión acerca de quiénes ocuparán los principales lugares en la boleta.

Para Macri, mantener a Lacunza y Petrecca dentro del escenario político funciona como una forma de conservar alternativas frente a una eventual negociación con el oficialismo libertario. Para el senador provincial, el despliegue territorial le permite sostener su posicionamiento mientras el espacio define su estrategia hacia 2027 y consolidarse como una alternativa propia del macrismo para la provincia.