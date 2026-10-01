La Casa Rosada hace silencio ante el Plan B de Patricia Bullrich

Con cada nueva aparición pública, como la de este jueves en el coloquio de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata , Patricia Bullrich profundiza las diferencias que tiene con el rumbo económico que tomó la administración de Javier Milei . Sin embargo, la Casa Rosada opta por no responder a los reiterados desafíos internos que plantea la senadora.

Tal como dio cuenta Letra P , la jefa del bloque oficialista en el Senado reclamó que es necesario mayor "velocidad" para que los "los cambios lleguen a la gente", una suerte de crítica al modelo económico del jefe de Estado, quien viene de reclamar "paciencia" a los sectores que hasta ahora no se vieron beneficiados con sus medidas.

Las declaraciones de Bullrich toman cierta dimensión política en Balcarce 50 , sobre todo si se tiene en cuenta que en las últimas semanas viene marcando otras críticas internas , como cuando sostuvo que era un "error" haber incluido un ajuste a la discapacidad en el Presupuesto 2027 o como cuando subrayó disidencias respecto a la inacción del Ministerio de Economía respecto a la problemática del endeudamiento familiar.

De fondo, como contexto, Bullrich ya no disimula la idea de ser un eventual plan B para el modelo mileísta si al propio Milei no llegan a darle los números para buscar su reelección en 2027. Distintas fuentes de la cúpula libertaria consultadas por este medio prefirieron hacer silencio ante este panorama que marcó la senadora, tal vez por la bajada de línea que el primer mandatario realizó hace algunas semanas a través de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei : no confrontar ni responderle a Bullrich fue la orden que salió desde la Quinta de Olivos.

Desde París, ciudad a la que Milei viajó para participar del Argentina Week , la comitiva oficial siguió la exposición de la exdama de hierro PRO de reojo. De hecho, según pudo saber este medio, ni la hermana del Presidente, ni el resto de la delegación le dedicó demasiada atención a sus palabras: "Patricia no dijo nada nuevo, es lo que venimos planteando. Le están buscando el pelo al huevo. Ni siquiera fue tema de conversación acá", minimizó un funcionario mileísta.

Además de pedir mayor "velocidad" en el rumbo político y económico, la exministra de Seguridad también marcó una diferencia entre las actividades que actualmente muestran mayor dinamismo, sobre todo las que se ubican en las provincias patagónicas y la zona núcleo del país, y aquellas que, según su diagnóstico, atraviesan mayores dificultades. "No podemos tener la industria caída, la construcción caída, el comercio caído y por otro lado algunas economías del país como hidrocarburos, pesca, agro y minería en porcentajes de crecimiento muy elevados. Tenemos que compatibilizar", sostuvo.

Mesa política de la Casa Rosada.

El plan B de la senadora de La Libertad Avanza

Pese a que en la Casa Rosada elijan por el silencio, la senadora y su equipo se muestran cada vez más entusiasmados con la centralidad que ganaron en los últimos meses, sobre todo desde que salió eyectado el anterior jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Es que Bullrich fue la primera y más insistente de las figuras violetas en pedir la renuncia del exvocero.

Desde ese momento, y en el marco de las dudas crecientes que rodean al modelo económico libertario, la senadora profundizó sus críticas en otras áreas que, con el correr del tiempo, le dieron forma a su idea de mostrarse como garante de la institucionalidad, la moderación y la transparencia dentro del Gobierno.

Desde que la exfuncionaria comenzó a hablar de la necesidad de darle "continuidad al proyecto" oficialista se empezó a mostrar, también, como la salvaguardia de esa continuidad libertaria. El planteo de Bullrich se sustenta en el temor que Milei no llegue bien posicionado a las elecciones del próximo año, en las que pretende ir por la reelección.