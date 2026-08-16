Mientras negocia con el PRO, Karina Milei baja el task force nacional a la Ciudad

La mesa de negociación entre algunas de las principales espadas del PRO y La Libertad Avanza no detiene la batalla por la Ciudad de Buenos Aires . A partir de la semana que viene, por orden de Karina Milei ministros y otros funcionarios de primera línea del Gobierno nacional van a mostrarse en territorio porteño junto al armado libertario local.

Según la agenda que manejan en la cúpula libertaria, la hermana del Presidente va a encabezar la semana próxima actividades en distintos puntos de la Ciudad junto a Pilar Ramírez , presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña.

Además de la secretaria general de la Presidencia, también se va a incorporar a las actividades partidarias el ministro de Economía, Luis Caputo . Es parte de una nueva etapa de las recorridas, esta vez de alto voltaje político, que el espacio viene realizando desde hace meses.

Caputo visitará junto a Ramírez la sucursal número 100 de la cadena de heladerías Lucciano's y recorrerá sus instalaciones con sus propietarios. Karina Milei , en cambio, desembarcará en el sur porteño para visitar la fábrica de sillones Fontenla. La actividad de la hermana del Presidente será su segunda aparición en territorio porteño en menos de una semana, ya que el jueves pasado encabezó la inauguración de un local de LLA en San Telmo .

La agenda continuará durante las semanas siguientes con actividades de otras figuras de primera línea. Están previstas visitas del jefe de Gabinete, Diego Santilli , uno de los dirigentes que, pese a que la Casa Rosada viene impulsándolo en la provincia de Buenos Aires, también suena como potencial candidato a jefe de Gobierno porteño. También saldrá a la calle la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva .

La incorporación de ministros a la protocampaña porteña expone así la centralidad que tiene para LLA la pelea por la Ciudad de Buenos Aires, un distrito donde todavía están abiertas todas las posibilidades de cara a 2027. Con el raid político de figuras nacionales, la Casa Rosada busca darle mayor volumen político a una estrategia que hasta ahora tuvo a Ramírez como principal cara del despliegue territorial.

La Libertad Avanza en la Ciudad

El objetivo declarado, en línea con el movimiento legislativo que hicieron en los últimos meses, es llevar al territorio porteño las políticas que impulsa el gobierno de Javier Milei y capitalizar los logros de gestión que el oficialismo reivindica en materia de actividad económica, comercio, producción y seguridad. La agenda incluye encuentros con vecinos, comerciantes y empresarios en los barrios y comunas donde están intentando consolidar la estructura partidaria.

El movimiento profundiza una hoja de ruta que Karina Milei ya había validado en julio durante una reunión con la tropa legislativa porteña y los equipos técnicos de LLA en la Casa Rosada. Allí, Ramírez, una de las dirigentes más cercanas a El Jefe, presentó el trabajo territorial, la Escuela de Dirigentes y las mesas encargadas de elaborar una plataforma de gobierno para 2027.

En aquel encuentro, la secretaria general había pedido redoblar esfuerzos en la Ciudad y seguir trabajando sobre una propuesta propia antes de discutir candidaturas o acuerdos. La conducción libertaria quiere llegar a 2027 con organización territorial, agenda legislativa y equipos técnicos y, llegado el caso, sentarse fortalecida a una eventual negociación electoral.

PODRÁN IMITARNOS. IGUALARNOS, JAMÁS https://t.co/du2aR8HjON — La Libertad Avanza CABA (@LLA_CABA) July 22, 2026

El diálogo con el PRO y el territorio de Jorge Macri

La profundización del despliegue porteño coincide con el cambio en el escenario nacional que marcó la conversación entre Karina Milei y Mauricio Macri y la posterior puesta en marcha de una mesa política entre La Libertad Avanza y el PRO, después de meses de distanciamiento y versiones cruzadas sobre la relación entre ambos espacios.

Todavía no está claro cómo impactará ese acercamiento sobre la discusión porteña. Al menos por ahora, la apertura de la mesa nacional no alteró la hoja de ruta libertaria en la Ciudad: LLA mantiene la construcción propia en el distrito que gobierna Jorge Macri y ahora suma figuras de primera línea del Gobierno nacional a las recorridas por las comunas.

La disputa entre ambas fuerzas ya tuvo un primer escenario en la Legislatura porteña. Durante el primer semestre, el bloque de Ramírez impulsó una batería de proyectos sobre VTV, trapitos, reforma del Estado e impuestos con la intención de trasladar a la Ciudad parte de la agenda nacional.

En varias de esas iniciativas, el PRO terminó acompañando y presentando como propias algunas de las propuestas impulsadas por LLA, lo que abrió un frente de conflicto sobre la paternidad de los proyectos.

Más allá de esas tensiones, ambos bloques construyeron una convergencia parlamentaria que deja abierta la incógnita sobre si funciona como ensayo de un eventual acuerdo electoral, esta vez enmarcado en una negociación nacional.