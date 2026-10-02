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MAR DEL PLATA

Sebastián Pareja descartó que La Libertad Avanza vote por la reelección indefinida de intendentes

El jefe libertario bonaerense encabezó un plenario y rechazó el proyecto del peronismo para modificar la ley que le pone tope a los mandatos municipales.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Sebastián Pareja

Sebastián Pareja

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La conducción bonaerense de LLA realizó este jueves en Mar del Plata un nuevo plenario seccional que reunió a dirigentes y referentes de los 27 distritos de la Quinta Sección Electoral. El encuentro estuvo encabezado por Pareja y Carrancio, con el acompañamiento del presidente del Concejo Deliberante local, Emiliano Recalt, y el coordinador seccional Mariano Valiante.

Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio.

Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio.

El rechazo de La Libertad Avanza a las reelecciones

En declaraciones a la prensa, Pareja adelantó la negativa de LLA a cualquier intento de reinterpretar o modificar las leyes provinciales para que los intendentes puedan ser reelectos a pesar de la normativa vigente: “Hay límites que son lógicos. Vamos a conversar electoralmente con las fuerzas políticas que no especulan con pedacitos de poder sino con la transformación de la Provincia”, señaló.

A su vez, el diputado afirmó que “quienes legislan y después reinterpretan cada dos años las leyes que ellos mismos votan por conveniencia electoral, no tienen nada que hacer con nosotros”. “Vamos a ver qué hacen tipos como Sergio Massa, que por supuesto sabemos que es un incumplidor serial, a ver si sostiene que está en contra de la reelección indefinida de los intendentes”, sostuvo Pareja.

Plenario de La Libertad Avanza en Mar del Plata.

Plenario de La Libertad Avanza en Mar del Plata.

El jefe político bonaerense de LLA dijo que el partido de Javier Milei “no especula con estas cosas. Hay gente que viene gobernando distritos por décadas, y nosotros realmente queremos cambiar la provincia de raíz como lo está haciendo el presidente”. Por su parte, Carrancio remarcó el crecimiento alcanzado por LLA en la Quinta Sección y planteó la necesidad de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre los 27 municipios.

“Nuestro distrito tiene una enorme responsabilidad en la construcción de la provincia que queremos. Tenemos equipos, dirigentes y concejales trabajando todos los días en cada distrito, pero fundamentalmente tenemos un rumbo claro: llevar a la provincia de Buenos Aires la transformación que Javier Milei inició en la Argentina”, concluyó.

La actividad tuvo como eje la consolidación de equipos, el intercambio sobre las distintas realidades municipales y la coordinación de una agenda común para la región. La reunión también contó con la presencia de los senadores provinciales Gonzalo Cabezas y Cecilia Martínez; y la diputada bonaerense Sofía Pomponio, entre otros dirigentes provinciales.

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