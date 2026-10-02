La Pampa: Ziliotto aprovecha la desregulación de Milei y alivia el costo energético

El gobernador Sergio Ziliotto pone en primer plano la cuestión energética en La Pampa y hasta usa herramientas enemigas para generar "soberanía".

Como los judocas que usan la energías rivales para potenciar contraataques, el gobernador de La Pampa , Sergio Ziliotto , se anotó un poroto de visitante. Subido a una herramienta que impuso la gestión del presidente Javier Milei , le dio vuelta el sentido y logró un alivio en el costo de la energía para los sectores productivos de la provincia.

La desregulación en el sector, que con entusiasmo agitaron las referencias libertarias, le permitió al peronismo de La Pampa hacerle una gambeta a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) para adquirir parte de la energía a la Central Hidroeléctrica Casa de Piedra .

Allí obtiene precios más baratos, y con el monto que la provincia se ahorra en esa operación amortigua los aumentos del tarifazo nacional. La cuestión energética es uno de los asuntos más importantes en la agenda del gobierno pampeano , que en las últimas semanas acumuló novedades y expectativas de inversiones.

Ziliotto insiste en que pretende una provincia “soberana” energéticamente. La Pampa le compra 100 millones de dólares por año a Cammesa. “Tenemos que ser capaces de generarlos en la provincia”, dice el gobernador.

El volumen de energía adquirida por La Pampa mediante el modus operandi que incluye a Casa de Piedra no es mayoritario, pero tampoco desdeñable, y permite beneficios contantes y sonantes.

La energía contratada a Casa de Piedra representa el 19,6% de la demanda no residencial en la provincia. Esa alternativa está en crecimiento, porque en julio había representado apenas el 4,63%.

La Central Hidroeléctrica Casa de Piedra, administrada por las provincias de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires sobrevivió a la intentona privatizadora de los '90.

La central hidroeléctrica es manejada por las provincias de Buenos Aires en un 50%, La Pampa y Río Negro, en un 25% cada una. Se vinculan con las aguas del Río Colorado. Ese complejo fue creado en 1977 para aprovechar el recurso hídrico. En la década de los 90 se frustró el intento privatizador que hizo el menemismo, que ya tenía empresas interesadas y pliegos en borrador.

Actualmente la administración está en manos del Ente Ejecutivo Presa Embalse Casa de Piedra, que hasta septiembre presidió el ministro de Obras Públicas de La Pampa, Alfredo Intronati. Ahora es titular el rionegrino Néstor Horacio Pérez.

“Somos la única provincia que hizo esa apuesta, primero con la compra de la generación, después avanzamos en la potencia”, dijo Intronati a Letra P. La decisión estratégica pampeana fue elogiada por el gobierno rionegrino.

La desregulación de Milei que abrió una puerta

La desregulación se produjo con la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación, dictada en octubre de 2025 y vigente desde el 1° de noviembre de ese año. “Es una de las pocas cosas buenas de desregulación que hizo el gobierno nacional, porque permitió abrir el mercado”, añadió Intronati.

Así se inició la “normalización” del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que amplió la posibilidad de que generadores y distribuidoras celebren contratos directos de energía y potencia, en lugar de depender exclusivamente del esquema centralizado de Cammesa.

Las referencias del Ente Casa de Piedra al firmarse el contrato con La Pampa: el ministro pampeano Alfredo Intronati ya dejó la presidencia del organismo en manos del rionegrino Néstor Pérez.

Ese cambio nacional es el que pudo aprovechar La Pampa con una herramienta que ya tenía creada, el Mercado Local de Energía Eléctrica (MLEE) establecido por la Ley provincial 3285.

La Pampa se ahorró más de $500 millones en un mes

La Pampa pagó $61.400 por MWh a partir de un contrato que en mayo de este año firmó la Administración Provincial de Energía. Según el gobierno provincial, en un solo mes el ahorro representó más de $512 millones, un monto que le permitió a La Pampa absorber casi en su totalidad el último aumento nacional.

Mientras el último incremento del precio mayorista de la energía dispuesto por el gobierno central fue de entre el 14,3% y 15,8%, en el bimestre septiembre-octubre la facturación pampeana para el sector productivo sube apenas un 0,6% respecto de agosto.

Ese alivio alcanza a comercios, industrias y grandes usuarios. Sin la idea de utilizar a la Hidroeléctrica Casa de Piedra, el aumento que hubieran tenido que afrontar esos sectores hubiera rondado entre el 4,4% y el 6,8%.

El ahorro de $500 millones que señala el gobierno surge de las cuentas siguientes. Durante el bimestre mencionado, La Pampa incorporó 8.691 MWh generados en Casa de Piedra, con un costo de $533,6 millones. Si la misma cantidad hubiera sido adquirida a Cammesa, el precio habría ascendido a $1.048,8 millones.

Energía en el centro de la escena

Las cuestiones vinculadas a las energías, y especialmente las renovables, están en el radar del gobierno pampeano desde el inicio de la gestión de Ziliotto. Incluso eso generó enfrentamientos internos con el ultravernismo.

En las últimas semanas, el oficialismo reafirmó ese rumbo. Primero con el amparo judicial contra la decisión del gobierno nacional de permitirle a Mendoza manotear las regalías pampeanas de la hidroelectricidad del complejo Los Nihuiles, que se genera con agua del Río Atuel.

“Mientras pretenden quitarnos las regalías de Los Nihuiles para pagar favores políticos, nosotros usamos nuestros ríos para potenciar la producción y el trabajo”, diferenció Ziliotto.

El gobernador Sergio Ziliotto junto al secretario general del CFI Ignacio Lamothe en una cumbre con empresas del sector energético.

Además, La Pampa organizó junto al Consejo Federal de Inversiones una cumbre en la que participó un centenar de empresas vinculadas al sector, y en la que se plantearon perspectivas de inversión. Ziliotto encabezó ese encuentro que también contó con la presencia del secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, quien soltó halagos para el gobierno pampeano: “veo en La Pampa un modelo que puede escalar al resto del país”, dijo.

Este lunes, la empresa estatal Pampetrol adjudicó a Vial A S.A. y TPS Constructora S.A. la construcción de la segunda etapa del Parque Solar Fotovoltaico de General Pico, una inversión de 12 millones de dólares. La obra incorporará 15 MW de potencia y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses. Pampetrol tendrá una participación del 16,8% en sus resultados. El 83,2% restante corresponderá a las empresas adjudicatarias.

“La soberanía está en determinar cómo producimos nuestra propia energía”, afirma Ziliotto. Y sintetiza: “esta apuesta va en orden a un modelo histórico de la provincia: el único desarrollo sustentable es a través de la producción, el trabajo, la generación del empleo y la igualdad de oportunidades y un desarrollo armónico en cada rincón de nuestra actividad”.