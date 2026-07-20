Diego Santilli - Florencia Arietto, la fórmula bonaerense que cobra fuerza en La Libertad Avanza

La Libertad Avanza tiene prácticamente resuelto que el candidato a gobernador por Buenos Aires en 2027 será Diego Santilli . Si el escenario no cambia drásticamente en los próximos meses, el jefe de Gabinete es una fija para pelear por la sucesión de Axel Kicillof y podría tener como compañera de fórmula a la senadora bonaerense Florencia Arietto .

Según pudo saber Letra P , la tropa libertaria conversa sobre la figura que puede acompañar al Colorado y apunta a la legisladora provincial que se apropió rápidamente de la retórica libertaria y hace dos años se mudó al bloque violeta de la cámara alta. No obstante, no se descarta que ese lugar sea ocupado por el diputado Sebastián Pareja , el armador de Karina Milei en Buenos Aires .

En los primeros borradores del armado electoral, Arietto aparecía como compañera de Pareja si el karinismo lograba imponer su candidatura. El nuevo equilibrio interno modifica ese esquema y coloca al jefe de Gabinete como la principal apuesta para disputar la Gobernación .

La legisladora se integró a LLA hace dos años con el objetivo de fortalecer la estructura libertaria bonaerense en el Senado . Con domicilio en La Matanza , defiende públicamente su zigzagueante recorrido político y relativiza las críticas por sus cambios de espacio.

Su trayectoria comenzó en el peronismo , más tarde se incorporó al mundo del fútbol para trabajar junto al expresidente de Independiente Javier Cantero en la lucha contra las barras y después fue candidata a legisladora por 1País , aquel espacio encabezado por Sergio Massa en 2015 . Esa aventura terminó cuando el tigrense regresó al peronismo.

Arietto se mudó a Juntos por el Cambio impulsada por Elisa Carrió y Miguel Ángel Pichetto y trabajó con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En 2023 integró la boleta presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, con la que obtuvo una banca en el Senado bonaerense. Asumió en diciembre de ese año y, tres meses después, fichó en el bloque violeta.

Karina Milei junto a Diego Santilli y Sebastián Pareja.

Del PRO al armado de Karina Milei

El argumento de Arietto fue que nunca se sintió plenamente identificada con el PRO. En su momento explicó que se incorporó a JxC porque enfrentaba al kirchnerismo y que, una vez disuelta esa alianza, dejó de encontrar un espacio político propio.

Ese escenario facilitó su acercamiento al sector conducido por Karina Milei. Como contó Letra P, la senadora abandonó el PRO para incorporarse a LLA con la idea de construir políticamente en La Matanza y en la provincia de Buenos Aires desde el oficialismo libertario.

Con la definición de Santilli como principal aspirante a la Gobernación cada vez más consolidada, la discusión interna comienza a concentrarse en el nombre que completará la fórmula. Si bien Arietto aparece como la dirigente mejor posicionada para ese lugar, no hay que descartar a Pareja. La decisión final la tomará Javier Milei y dependerá de cómo evolucione el escenario político durante los próximos meses.