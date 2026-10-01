Javier Milei presiona a los gobernadores para suspender las PASO y posterga el debate del Presupuesto

El plan de Javier Milei para aprobar en Diputados el Presupuesto 2027 antes de la visita del papa León XIV se canceló. Tras la reunión de mesa política del martes, el Presidente decidió concentrar la negociación con los gobernadores en la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Los referentes legislativos de La Libertad Avanza cambiaron la agenda. La sesión por la ley de leyes en la cámara baja no será antes del 17 de noviembre y su eventual sanción en el Senado llegará en diciembre. Antes, las bilaterales con los mandatarios se concentrarán en el calendario electoral 2027.

El principal esfuerzo de la Casa Rosada es persuadir al PRO y a los gobernadores de la UCR, quienes trabaron la discusión de la reforma política en la cámara alta. Si bien el proyecto es amplio y propone eliminar las internas partidarias, el oficialismo se conforma con una suspensión, como en 2025.

La Justicia apuró los tiempos. En una acordada, la Cámara Nacional Electoral exigió que el itinerario de los comicios sea definido este año, por lo que no podría votarse en febrero, como ocurrió el año pasado. "Vamos a agotar los esfuerzos en octubre. Recién después, discutiremos la letra chica del Presupuesto", advierten en LLA.

La negociación por eliminar las PASO empezó en abril , con el envío de la reforma política, que tiene otras medidas como restricciones para inscribir partidos políticos, eliminación de aportes públicos a las campañas y facilidades para conseguir aportes privados. Estos aspectos comenzaron a discutirse, pero en el Gobierno no pusieron demasiado interés.

Diego Santilli y Lule Menem se abocaron a negociar con los gobernadores que haya una sola elección el año que viene, por ahora sin resultados positivos. Mauricio Macri es un problema para Milei. Se negó a aportar sus votos: sus legisladores exigieron alguna medida alternativa para dirimir primarias y luego asomó Hernán Lacunza como eventual candidato presidencial del PRO.

Las aspiraciones del economista no son un problema para Libertad Avanza, pero Macri controla tres senadores y 11 diputados que son decisivos. La UCR tampoco ayuda. Cuenta con 10n bancas en el Senado y presentó un proyecto para sostener las primarias, pero que sean optativas y por inscripción. No convenció a Santilli, quien llegó a proponer un esquema de colectora para acordar con sus aliados. Tampoco prosperó.

Sin el PRO y la UCR, el oficialismo no llega a 37 votos en el Senado y por eso LLA ni siquiera comenzó las gestiones con los gobernadores de partidos provinciales, que nunca apoyaron las PASO. Su única exigencia es no incluir el casillero para votar lista completa en la Boleta Única Papel (BUP), otra de las propuestas de la reforma política.

Números finales

El proyecto de Presupuesto 2027 ingresó el 15 de septiembre a Diputados y, hasta ahora, la discusión se concentró en el Capítulo VI, que modifica el sistema de prestaciones de discapacidad. Los aliados del Gobierno prometieron eliminarlo. Junto a Unión por la Patria, presentaron un proyecto de resolución para exigirle a Milei que retire ese fragmento de la ley de leyes.

Milei charlando con los gobernadores en París.

Además, pedirán precisar las partidas para cumplir con la legislación vigente, que podría sufrir modificaciones a partir de los proyectos en debate para definir la continuidad de la emergencia. Deberá adaptarse el resultado de ese acuerdo a las partidas finales incluidas en las planillas.

La rosca que se viene

El resto del contenido de Presupuesto se empezó a discutir esta semana en París, donde viajaron 13 gobernadores a participar de Argentina Week. Pudieron recorrer la Ciudad Luz con Santilli y Milei.

Los debates siguen siendo los mismos, sólo que en esta oportunidad habrá una negociación electoral para ordenar las discusiones. Es que, para asegurar sus reelecciones, los mandatarios que enfrentan al PJ necesitan no tener ofertas libertarias en sus contiendas.

La letra chica de la ley de leyes no ayuda a acercar posiciones. Milei sigue quedándose con el impuesto a los combustibles (ICL), restringiendo obras públicas y presupuesta un cuarto de los ATN que se proveen recaudar.

Aún en este escenario, cada mandatario aliado negocia en forma particular y no hay ánimos de romper. En el peronismo están preparados para resistir. Según el diputado de Unión por la Patria, Guillermo Michel entre los impuestos que más crecen son aquellos que no se reparten con los gobernadores. El ICL proyecta una suba en la recaudación de 59,3% y sólo un cuarto es para distribuir entre las jurisdicciones.

También aumentan los ingresos por derechos de exportación (41,3%) y de importación (39,2%). "Quedan en el Tesoro y en fideicomisos que acumulan $1,1 billones sin hacer obra pública: el Gobierno incumple el destino que la ley les fija a esos fondos", detalló el entrerriano.