Legislatura bonaerense: avanzan los proyectos de salud de Axel Kicillof, pero enfrentan la prueba del recinto

El gobernador Axel Kicillof logró que sus proyectos para crear un laboratorio provincial de medicamentos y un sistema de emergencias público-privado obtuvieran despacho en la comisión de Salud del Senado de la Legislatura bonaerense , aunque todavía deberán superar una nueva instancia antes de llegar al recinto.

Las iniciativas avanzaron con los cinco votos del peronismo y el rechazo de los bloques opositores. El PRO , La Libertad Avanza y Hechos votaron en contra de los proyectos, que venían de sufrir varios intentos fallidos antes de conseguir dictamen.

El cambio de posición del senador kirchnerista Mario Ishii resultó determinante . El legislador había rechazado acompañar las iniciativas en la reunión anterior, pero en esta oportunidad respaldó las propuestas impulsadas por el gobernador bonaerense y ayudó para darle luz verde.

Durante el tratamiento en la comisión que preside Pedro Borgini , las iniciativas incorporaron modificaciones. En el caso del proyecto para crear un laboratorio provincial de medicamentos, la participación del Estado prevista inicialmente en 51% pasó a 99%. También se incorporó una comisión bicameral de control.

Los textos deberán ser analizados ahora por la comisión de Legislación General del Senado , que se reunirá el próximo lunes. El escenario podría mantener un equilibrio similar al de Salud, con el oficialismo en condiciones de aprobar los dictámenes y la oposición en contra.

Ese paso será determinante para definir el recorrido parlamentario. Si las propuestas no consiguen avanzar en esa instancia, el tratamiento en el recinto quedará postergado. Si obtienen dictamen, todavía deberán atravesar las condiciones reglamentarias para su tratamiento.

La incógnita sobre el tratamiento en el recinto

Los proyectos de Kicillof no podrían ser aprobados en la sesión del martes 6 de octubre si no cuentan con los dos tercios necesarios para ser tratados sobre tablas. En ese escenario, sólo quedarían formalmente presentados durante esa sesión. Con los dictámenes de comisión y una sesión celebrada, las iniciativas sí podrían incorporarse al orden del día de la siguiente reunión. Recién entonces quedarían en condiciones de ser aprobados con mayoría simple.

El proyecto para unificar los sistemas de emergencias públicos y privados tendría un objetivo vinculado con la coordinación y el control del servicio más que con una inversión directa. El texto no precisa los montos involucrados.

Pedro Borgini, presidente de la comisión de Salud del Senado.

En cuanto a la iniciativa para crear un laboratorio farmacéutico provincial, tampoco se consignan montos de inversión. La participación del Estado quedaría establecida en 99%, mientras que la estructura societaria buscaría agilizar las compras y reducir la burocracia administrativa. Con todo, fuentes legislativas afirman que en ningún caso debería haber un aumento importante en lo presupuestario.

Así, el despacho conseguido en la comisión de Salud permitió destrabar las propuestas, pero todavía no garantiza su llegada al recinto. La próxima instancia legislativa definirá si los proyectos mantienen el camino abierto o vuelven a quedar frenados.