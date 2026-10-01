Maximiliano Pullaro bancó a Vranicich y denunció operaciones contra el MPA: el detrás de escena del discurso

Maximiliano Pullaro eligió un escenario de peso para hacer explícito algo que puertas adentro de la Casa Gris venía madurando desde hacía algunas semanas: el respaldo absoluto a María Cecilia Vranicich frente a lo que el gobernador entiende como una serie de operaciones que buscan debilitar a la fiscal general y, con ella, al Ministerio Público de la Acusación .

Lo hizo este jueves en Rosario , durante la apertura de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales , que reúnen a fiscales generales, procuradores y especialistas de distintos puntos del país y el exterior. Del acto participaron también la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , y las principales autoridades del MPA.

El tono sorprendió incluso a no pocos de los presentes. Fueron apenas unos minutos de discurso del gobernador en los que se despachó con una serie de definiciones de alto voltaje, con la banca a Vranicich incluida, algo que sucedió ya en otras oportunidades este año . “Vamos a defender la labor del MPA. Y vamos a defender el liderazgo y la conducción de María Cecilia Vranicich ”, dijo sin medias tintas.

El gobernador repartió su discurso en tres grandes direcciones. Volvió a cargar contra los abogados y contadores que, según planteó, integran organizaciones criminales; cuestionó con dureza lo que denomina el “garantismo bobo”, pero, fundamentalmente, cerró filas alrededor de Vranicich y del MPA. “La provincia va a estar al lado de cada fiscal que hace su trabajo correctamente”, afirmó.

La definición tuvo un destinatario bastante más concreto que el auditorio que tenía enfrente. Según pudo reconstruir Letra P , en la Casa Gris observan desde hace tiempo una serie de movimientos que interpretan como intentos de desgastar a la fiscal general. Pullaro habló directamente de operaciones y “manos negras” que pretenden debilitar al organismo.

El gobernador Pullaro frente a fiscales y procuradores de todo el país, en la Fluvial de Rosario.

El oficialismo pone bajo la lupa publicaciones periodísticas, fundamentalmente surgidas en la capital provincial. En el MPA también observan movimientos que adjudican a determinados grupos económicos y sectores de la oposición vinculados al peronismo. La lectura que hacen en los pasillos es que detrás de esos cuestionamientos existe una disputa por poder e influencia dentro del Ministerio de fiscales. "Donde ven una hendija, tratan de hacer daño", relataba una figura de peso a este medio.

No es la primera señal. El 17 de septiembre, Pullaro recibió en la sede rosarina de Gobernación a Vranicich y al fiscal regional de Rosario, Matías Merlo. Formalmente, el encuentro tuvo como objetivo analizar la política de persecución penal y su coordinación con el Ejecutivo. Reuniones de ese tipo no son extrañas. Sin embargo, por el momento en el que ocurrió, en distintos despachos fue interpretada también como una fotografía de respaldo político e institucional.

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Figuras del mundo judicial eligieron la mesura ante las declaraciones del gobernador. "No he tomado conocimiento de operaciones contra el MPA o la doctora Vranicich. Si el gobernador hizo esta referencia, alguna cuestión debe haber", dijo a Letra P el ministro de la Corte Suprema de Santa Fe Daniel Erbetta. "Si el respaldo desde la articulación, está muy bien porque hace al trabajo conjunto", sumó el cortesano y exfiscal general Jorge Baclini.

Los cimbronazos dentro del MPA

El contexto tampoco es menor. El Ministerio Público atravesó durante las últimas semanas uno de sus momentos más delicados a partir del caso del exfiscal Mariano Ríos Artacho, acusado de encabezar una asociación ilícita que habría desviado alrededor de 425 millones de pesos depositados en cuentas judiciales. El exfuncionario quedó en prisión preventiva y la propia Vranicich salió públicamente a marcar que el organismo no toleraría hechos de corrupción dentro de sus filas.

Para quienes rodean a la fiscal general, esos episodios abrieron un espacio que distintos sectores intentaron aprovechar para cuestionar su conducción. Incluso reaparecieron críticas sobre su etapa anterior como auditora del organismo.

La respuesta de Vranicich fue defender precisamente lo contrario: que investigar a integrantes o exintegrantes del propio MPA no constituye una señal de debilidad sino de funcionamiento de los controles internos. “No nos tiembla la mano ni el pulso”, planteó semanas atrás al hablar del caso Ríos Artacho.

María Cecilia Vranicich, fiscal general de Santa Fe.

Esa lectura es la que ahora decidió abrazar públicamente Pullaro. De allí, explican quienes conocen el detrás de escena, la decisión de abandonar cualquier sutileza y salir con los tapones de punta en defensa de la fiscal general.

Sobre el tapete queda el interrogante: ¿Profundizará el gobernador luego de la generalización hacia los medios de comunicación? Por estas horas, distintas fuentes dan cuenta de reuniones del gobierno con jerárquicos de medios santafesinos con el MPA como tema de discusión central.

Los ruidos del discurso en los pasillos judiciales

No todas las repercusiones fueron elogiosas para el discurso del mandatario. Un foco de incomodidad apareció dentro del sistema judicial. Pullaro volvió a hablar del “garantismo bobo”, al que responsabilizó de haber hecho daño durante años, y pidió mantener firme la persecución contra quienes delinquen.

Para algunos operadores judiciales presentes, la definición volvió a colocar bajo sospecha decisiones que corresponden a magistrados y funcionarios judiciales y que, entienden, no pueden quedar englobadas bajo una misma caracterización. "La romantización del delito", definió el hughense sobre la mirada utilizada años antes. La tribuna allí quedó dividida, con jueces y fiscales mirándose de reojo.

También escaló la discusión con los abogados penalistas. Después de que la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario rechazara las declaraciones del miércoles y reclamara que, si conoce profesionales involucrados en delitos, los denuncie, Pullaro redobló la apuesta este jueves. “Que no se hagan los zonzos”, respondió, aunque aclaró que no cuestionaba el derecho de defensa sino a quienes efectivamente forman parte de organizaciones criminales.

Para seguir combatiendo al crimen organizado, también hay que ir sobre quienes sostienen su estructura de lavado de activos y sobre los profesionales que asesoran en el delito.



Romper esa barrera es responsabilidad nuestra, y no vamos a dar un paso atrás. pic.twitter.com/gs4up6iZeu — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) October 1, 2026

"Ellos saben muy bien de quién estoy hablando, lo tienen muy claro", redobló el mandatario. En los pasillos de la Fluvial sí encontró el gobernador un eco positivo sobre ese apartado. "Los Penalistas ya hicieron comunicados similares cuando se investigó a colegas que terminaron condenados y no pudieron decir nada", comentaban.

Rosario como punto de encuentro entre la Nación, la provincia y el MPA

Más allá de las esquirlas, la jornada dejó otra fotografía política. Pullaro, Vranicich y Monteoliva mostraron un diagnóstico compartido sobre el cambio registrado en Rosario y la necesidad de sostener la presión sobre las organizaciones criminales.

ROSARIO CAMBIÓ PORQUE CAMBIAMOS LA FORMA DE TRABAJAR



Hoy, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en las XXXVIII Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, hablamos de algo fundamental: contra el crimen organizado no alcanza con que… pic.twitter.com/NsAVBS5Tnb — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) October 1, 2026

La ministra nacional fue especialmente enfática al reivindicar los resultados obtenidos durante los últimos años y presentó a Rosario como una experiencia a observar. "En Rosario volvió la gente a ocupar el espacio público, volvieron los espectáculos culturales, deportivos", dijo en su alocución. Sobre el escenario, Pullaro sonrió y hasta le dijo a lo lejos a un Pablo Javkin en primera fila una frase que el intendente usa habitualmente: "Volvió Rosario".

Vranicich ubicó esa reducción dentro de una combinación de factores: mayor control penitenciario, implementación de la política de microtráfico, refuerzo del policiamiento preventivo y un cambio en las investigaciones criminales. Y volvió a defender una fórmula que también explica su sintonía con Pullaro: coordinación entre las distintas agencias estatales “sin egoísmos y con un mismo objetivo”.