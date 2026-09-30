Contraataque a la Corte: el peronismo busca limitar la compra de tierras a extranjeros en Buenos Aires

Kirchnerismo y massismo, las tribus del peronismo que impulsan limitar la compra de tierras a extranjeros en Buenos Aires

El peronismo retomará los proyectos que presentó hace dos meses en la Cámara de Diputados bonaerense para limitar la compra de tierras por extranjeros en Buenos Aires , luego del fallo de la Corte Suprema que desestimó el amparo presentado por el CECIM La Plata . Son dos iniciativas que se unificaron en la comisión de Tierras y organización territorial.

Según pudo saber Letra P , ya se trabaja en la herramienta que pueda darle volumen a las propuestas presentadas por el kirchnerismo y el Frente Renovador , con la posibilidad de ampliarlas para poder darles tratamiento lo antes posible. Es probable que en los próximos días se avance en el debate de comisiones con el objetivo de llegar a la sesión prevista para el 20 de octubre en la cámara baja.

El peronismo en Diputados prevé tratar los dos proyectos. El impulsado por el kirchnerismo había sido presentado a fines de julio con las firmas del jefe de bloque Facundo Tignanelli , Noelia Saavedra y Cintia Romero . La propuesta establece un régimen de protección del dominio provincial sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.

Facundo Tignanelli (La Cámpora) y Rubén Eslaiman (Frente Renovador), dos de los autores de los proyectos del peronismo.

La iniciativa también contempla la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales. Entre sus principales disposiciones figura un límite de 15% para la tenencia extranjera a nivel provincial y municipal, con un máximo de 30% para ciudadanos de una misma nacionalidad.

Además, ningún titular extranjero podrá acumular más de mil hectáreas en la zona núcleo agrícola bonaerense. El texto incorpora requisitos de información y transparencia, junto con restricciones para la titularidad o posesión foránea de inmuebles ribereños a cuerpos de agua de importancia.

La propuesta del Frente Renovador y el debate legislativo

El Frente Renovador también tiene presentado un proyecto con disposiciones similares. La propuesta establece que una misma persona extranjera no puede ser propietaria de más de mil hectáreas en la zona núcleo ni de terrenos ubicados en zonas ribereñas.

EL TERRITORIO ARGENTINO NO SE REMATA



Durante años, la Argentina tuvo reglas para proteger su territorio y limitar la extranjerización de sus tierras. El Gobierno intentó eliminarlas por decreto, sin debate, y ahora la Corte dejó al país sin esas garantías.



El DNU 70/2023 debe… pic.twitter.com/aBjFpuP7q3 — Frente Renovador (@FrenteRenovador) September 30, 2026

El alcance no se limita a personas físicas. Las restricciones también comprenden a empresas cuyo capital extranjero representara el 51% o más. El planteo busca establecer mecanismos de protección sobre el territorio y los recursos naturales de la provincia.

La discusión cobra fuerza después del fallo que la Corte dio a conocer este martes, en el que desestimó el amparo presentado por el CECIM, lo que supone la aplicación del capítulo sobre tierras previsto en el DNU 70/2023, según los fundamentos expuestos por los autores de los proyectos.

En la sesión de este martes, minutos después de conocido el fallo, Tignanelli cuestionó la decisión judicial. El legislador sostuvo que “la democracia se encuentra totalmente restringida y tomada de rehén por tres tipos que responden a los intereses económicos transnacionales”.

“La democracia se encuentra restringida y tomada de rehén por tres tipos”



El diputado provincial Tignianelli se refirió a los jueces Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz, a quienes calificó como “tres delincuentes” https://t.co/OpVNXLjVja pic.twitter.com/4AmwnjtpA5 — LETRA P (@Letra_P) September 30, 2026

El reclamo por la protección territorial

Entre los fundamentos esgrimidos, el kirchnerismo señala que la provincia de Buenos Aires representa el 38,9% de las exportaciones nacionales y el 52,6% de las correspondientes a la región pampeana. El texto vincula esos datos con la necesidad de preservar los recursos naturales bonaerenses.

El proyecto establece que la autoridad de aplicación podía denegar permisos cuando considerara que una operación ponía en riesgo la soberanía alimentaria, el acceso al agua o favorecía procesos de especulación y concentración de tierras.

En la reunión de labor parlamentaria previa a la sesión, el kirchnerismo informó que el 20 de octubre habría una nueva jornada legislativa. El tratamiento de las iniciativas sobre tierras rurales asoma como uno de los principales asuntos, con la posibilidad de que ambos textos sean unificados o ampliados.