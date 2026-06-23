El Plan Pablo Petrecca de Mauricio Macri para la provincia de Buenos Aires que incomoda a La Libertad Avanza

El plan “Próximo paso” activado por Mauricio Macri para fortalecer al PRO y posicionarlo como alternativa para 2027 tiene su pata bonaerense con el senador Pablo Petrecca a la cabeza: el legislador oriundo de la Cuarta sección electoral camina la provincia de Buenos Aires y se muestra como potencial candidato a la gobernación.

Mar del Plata se sumará este viernes a la lista de ciudades del interior del país visitadas por el presidente del partido amarillo, quien en los últimos meses engordó su agenda de actos partidarios. Un sector del espacio interpreta que esa agenda excede la reorganización interna y vuelve a instalar la discusión sobre un eventual regreso a la competencia presidencial.

En paralelo, Petrecca, presidente del bloque del PRO en la cámara alta bonaerense, profundizó una serie de recorridas por el interior de la provincia. Viajó a Rauch , Chacabuco , Nueve de Julio , General Villegas , Azul , Lincoln , Benito Juárez , Bahía Blanca , Tornquist y Coronel Suárez , distritos repartidos entre la Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima secciones electorales.

En cada una de esas escalas mantuvo encuentros con dirigentes políticos, empresarios, productores y representantes de distintos sectores sociales. Según fuentes partidarias, el objetivo es consolidar vínculos territoriales y ampliar la base política electoral con referentes que trascienden al PRO.

Dentro del partido amarillo interpretan que la continuidad de las recorridas responde a una estrategia de construcción más amplia. El despliegue permanente, la agenda propia y el contacto con referentes locales configuran un perfil provincial que empezó a diferenciar a Petrecca dentro del escenario opositor. Diego Santilli no es el único candidato del PRO para disputar el sillón que dejará Axel Kicillof .

El senador busca tender puentes con dirigentes de otras fuerzas políticas para avanzar en la conformación de un frente amplio capaz de disputarle el poder al peronismo. Esa construcción se desarrolla en paralelo a las negociaciones entre el PRO y LLA, que pese a todo podrían terminar confluyendo en una alianza similar a la de 2025 o incluso más amplia, con invitación al radicalismo.

Macri jorgemacrismo Mauricio Macri junto a Soledad Martínez y Pablo Petrecca.

Aunque nadie confirmó candidatura alguna, hasta el momento no hay dirigentes que la descarten. En el macrismo entienden que las campañas comenzaron mucho antes de lo previsto y que el trabajo territorial suele anticipar las definiciones. “Es el único que está caminando la provincia”, admiten en el PRO sobre Petrecca.

La tensión con La Libertad Avanza

El crecimiento de la figura de Petrecca pone en alerta al comando libertario, donde algunos dirigentes imaginaron que las únicas alternativas para la gobernación quedarían reducidas al armador bonaerense Sebastián Pareja y al diputado Diego Santilli.

Sin embargo, dirigentes del macrismo ya no ven en el Colorado una carta amarilla para pelear la gobernación. Quedó totalmente alineado con la Casa Rosada y la aparición de Petrecca como referencia propia del espacio fundado por Macri para disputar el liderazgo bonaerense gana terreno. En el acto del “Próximo paso” celebrado a mediados de mayo en Vicente López, la intendenta Soledad Martínez, otra referenta del partido, dijo que el próximo candidato a gobernador del PRO debía salir de ese acto. Ese día, Santilli no estaba presente.

Petrecca es vicepresidente segundo del PRO, hombre de confianza de Macri y con experiencia en gestión: gobernó Junín durante una década. No obstante, no tiene el nivel de conocimiento en el electorado necesario para competir por la gobernación. En parte, a eso responde que haya comenzado anticipadamente a recorrer la provincia.

Nadie en el esquema del expresidente considera que Santilli sea un candidato propio, por eso dejan caminar a Petrecca, con la idea de construir un esquema que dentro del PRO muchos interpretaron como el primer paso de un proyecto político con proyección hacia las elecciones de 2027.

¿Cuánto daño podría hacerle al proyecto libertario una postulación del PRO? La respuesta es inequívoca: sería letal para las aspiraciones del mileísmo de ganar el distrito que concentra casi el 40 por ciento del padrón electoral nacional. La explicación es que LLA y el PRO comparten electorado.

¿Macri quiere un candidato a gobernador propio en la provincia de Buenos Aires o la movida solo es parte de un juego de presión para negociar con la Casa Rosada la resistencia del fuerte porteño? La respuesta se conocerá con el tiempo. Mientras tanto, Petrecca camina la provincia con la camiseta amarilla puesta y repartiendo invitaciones a sectores no macristas.