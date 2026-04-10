RUMBO A LA INTERNA

UCR: Maximiliano Abad reunió a 600 dirigentes en La Plata y llamó a "poner de pie a la provincia de Buenos Aires"

El senador nacional encabezó un acto en la capital bonaerense junto a Gustavo Posse y Daniel Salvador. Reivindicó la necesidad de un radicalismo competitivo.

Por Letra P | Periodismo Político
Abad en La Plata

Abad en La Plata

El senador nacional Maximiliano Abad encabezó un acto de la UCR en La Plata que reunió a más de 600 dirigentes de toda la provincia de Buenos Aires, entre intendentes, legisladores, concejales y referentes territoriales. También fueron protagonistas del acto Gustavo Posse y Daniel Salvador, tal como había sucedido en una actividad en Mar del Plata en febrero.

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Abad ratificó el rumbo político del espacio que lidera y convocó a consolidar un radicalismo que asuma “el desafío de ser modernos, representativos, republicanos y federales. No en los papeles, sino en el territorio”. Es en la previa de las elecciones del Comité provincia, previstas para el próximo 7 de junio. “Vamos a trabajar para tener candidatos propios en los 135 municipios, un candidato propio a la gobernación y convocar a todos los que sueñan con una provincia desarrollada, moderna y con oportunidades”, sostuvo.

En ese marco, planteó la necesidad de construir una alternativa que deje atrás la lógica de emergencia permanente: “Queremos que Buenos Aires deje de ser sinónimo de emergencia permanente y se convierta en la plataforma productiva, tecnológica y educativa de la Argentina”. Abad destacó que el radicalismo bonaerense atraviesa una etapa que exige “renovación, legitimidad y convocatoria”, de cara a la interna de este año y al proceso político hacia 2027.

Acto LP
Maximiliano Abad

Maximiliano Abad

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Durante su discurso, el senador afirmó: “Quiero un radicalismo valiente, capaz y lúcido. Que no compita por el aplauso fácil, que se haga cargo del tiempo que le toca vivir y que se anime a discutir las transformaciones económicas, tecnológicas y demográficas que estamos atravesando”.

Finalmente, Abad cerró con un mensaje de unidad: “No importa quién lleva el palo, lo que importa es la bandera. Vamos a hacerlo juntos, en unidad y preparados para gobernar. Porque cuando el radicalismo se une y defiende sus valores, no hay estructura que lo detenga”.

La participación de Gustavo Posse y Daniel Salvador

Como sucedió en un acto similar en Mar del Plata, Posse y Salvador fueron los otros oradores del acto. El exintendente de San Isidro dijo que “hubo situaciones tan difíciles para el radicalismo como la actual. Pero de esas situaciones se salió con organización”. Y pidió intervención a la situación de los municipios con grandes problemas: “Se requiere cada vez más que nunca la presencia del radicalismo y que haya una alternativa lejos de los extremos”, sentenció.

Acto Abad LP

Salvador puso el ojo en la necesidad nacional al referirse que “el país claramente necesita de un radicalismo equilibrado, serio, que entienda que las modificaciones, tanto en la economía como en otros aspectos, también requieren de la institucionalidad, del respeto por las leyes, por la división de poderes”.

Para Salvador, el desafío para la UCR es “volver a poner un radicalismo de pie, abierto, y lo primero que necesitamos es estar debajo de un mismo techo partidario”. Por eso -dijo- que le parece “extraordinariamente acertado el haber adelantado las fechas de elecciones en la provincia de Buenos Aires”.

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