UCR

Maximiliano Abad: "No hay radicalismo nacional sin radicalismo fuerte en la provincia de Buenos Aires"

Durante un encuentro convocado por la UCR del GBA, el senador pidió fortalecer el partido en la provincia y recuperar su centralidad.

Por Letra P | Periodismo Político
Maximiliano Abad.

Maximiliano Abad.

Notas Relacionadas
Maximiliano Abad
ENTREVISTA

Maximiliano Abad: "Necesitamos orden económico, menos impuestos y reglas claras para producir y generar empleo"

Por  Letra P | Periodismo Político

El llamado de Maximiliano Abad a fortalecer el radicalismo bonaerense

Durante su discurso, Abad señaló que la UCR debe “recuperar la fuerza y la organización” en todo el territorio bonaerense. “Durante muchos años el radicalismo tuvo estrategias inteligentes, trabajo en equipo y centralidad partidaria. Pero la falta de visión de futuro nos debilitó. Ahora es momento de poner el cuerpo, el alma y la cabeza en la reconstrucción del partido”, afirmó el abogado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MaxiAbad/status/1989121950258720839?s=20&partner=&hide_thread=false

El legislador consideró que “no hay radicalismo nacional si no hay radicalismo fuerte en la provincia de Buenos Aires” y advirtió que el partido “no puede permanecer quieto ni esperar que otros generen las condiciones para que vuelva a ocupar un lugar de centralidad en la política argentina”.

“No quiero un radicalismo a la deriva esperando que alguien le tire un salvavidas. Quiero un radicalismo que construya su propio barco, que ordene su tripulación y tenga autonomía de las demás fuerzas políticas”, enfatizó el senador.

Posse y Salvador también pidieron renovación

El encuentro contó con la participación de intendentes, concejales, legisladores nacionales y provinciales, consejeros escolares y militantes. En ese marco, se proyectó un video homenaje al expresidente Raúl Alfonsín, tras el cual Posse sostuvo: “Así como en 1983 el radicalismo fue un referente y articulador de una alianza, hoy debe volver a ser un espacio que supere la polarización a la que intentan encasillarnos”.

Por su parte, Salvador consideró que “el último resultado electoral debe asumirse como un punto de inflexión” y llamó a “trabajar en la reconstrucción partidaria porque el radicalismo es ideología, pero también es sus concejales, consejeros escolares, legisladores”.

Maximiliano Abad 2

Convicción de cara al futuro

En el cierre del acto, Abad expresó su confianza en la reconstrucción del partido de cara a los próximos años: “No estoy preocupado ni expectante. Estoy absolutamente convencido de que el 2026 será el año de la reconstrucción del radicalismo bonaerense y que en 2027 vamos a construir una alternativa de gobierno. Tenemos dirigentes, militantes y valores para volver a ser protagonistas de la transformación de la Provincia”.

Temas
Notas Relacionadas
Maxi Abad
RUMBO AL 7-S

Abad presenta lista corta de la UCR en Mar del Plata

El espacio del senador no cerró en la alianza Somos e irá a las elecciones locales con una boleta encabezada por una reconocida periodista.
Maximiliano Abad festeja con Nuevos Aires.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Abad salvó la ropa de la UCR en Mar del Plata: oposición friendly a Montenegro y objetivo 2027

Su espacio compitió en Nuevos Aires, buscó una outsider de candidata y metió dos concejales. Acompañará la gestión municipal hasta diciembre.

Las Más Leídas

También te puede interesar

Bloque del peronismo
NEGOCIACIÓN ABIERTA

Presupuesto bonaerense: el kirchnerismo y Kicillof ponen a prueba la paz interna

Por  Juan Rubinacci
Juan Schiaretti no aspira a ningún cargo legislativo
El nuevo Congreso

Provincias Unidas: Schiaretti será uno más en un interbloque que apunta a un debut con 20 bancas en Diputados

Por  Yanina Passero
Gustavo Coria, del bloque del PRO en Diputados
LEGISLATURA BONAERENSE

Cambio en Diputados: sale un santillista del PRO y entra una karinista de La Libertad Avanza

Por  Juan Rubinacci
Axel Kicillof y Ariel Sujarchuk
BUENOS AIRES

Ariel Sujarchuk, con un pie en el MDF de Kicillof, pero sin etiquetas

Por  Macarena Ramírez