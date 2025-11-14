Maximiliano Abad: "No hay radicalismo nacional sin radicalismo fuerte en la provincia de Buenos Aires"

Durante su discurso, Abad señaló que la UCR debe “recuperar la fuerza y la organización” en todo el territorio bonaerense. “Durante muchos años el radicalismo tuvo estrategias inteligentes, trabajo en equipo y centralidad partidaria. Pero la falta de visión de futuro nos debilitó. Ahora es momento de poner el cuerpo, el alma y la cabeza en la reconstrucción del partido”, afirmó el abogado.

El legislador consideró que “no hay radicalismo nacional si no hay radicalismo fuerte en la provincia de Buenos Aires” y advirtió que el partido “no puede permanecer quieto ni esperar que otros generen las condiciones para que vuelva a ocupar un lugar de centralidad en la política argentina”.

“No quiero un radicalismo a la deriva esperando que alguien le tire un salvavidas. Quiero un radicalismo que construya su propio barco, que ordene su tripulación y tenga autonomía de las demás fuerzas políticas”, enfatizó el senador.

El encuentro contó con la participación de intendentes, concejales, legisladores nacionales y provinciales, consejeros escolares y militantes. En ese marco, se proyectó un video homenaje al expresidente Raúl Alfonsín , tras el cual Posse sostuvo: “Así como en 1983 el radicalismo fue un referente y articulador de una alianza, hoy debe volver a ser un espacio que supere la polarización a la que intentan encasillarnos”.

Por su parte, Salvador consideró que “el último resultado electoral debe asumirse como un punto de inflexión” y llamó a “trabajar en la reconstrucción partidaria porque el radicalismo es ideología, pero también es sus concejales, consejeros escolares, legisladores”.

Maximiliano Abad 2

Convicción de cara al futuro

En el cierre del acto, Abad expresó su confianza en la reconstrucción del partido de cara a los próximos años: “No estoy preocupado ni expectante. Estoy absolutamente convencido de que el 2026 será el año de la reconstrucción del radicalismo bonaerense y que en 2027 vamos a construir una alternativa de gobierno. Tenemos dirigentes, militantes y valores para volver a ser protagonistas de la transformación de la Provincia”.