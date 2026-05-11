SIN DÓLARES NO HAY PARAÍSO

Puertos del Gran Rosario, al límite por la cosecha récord y el aluvión de camiones

Filas kilométricas. La Sociedad Rural alertó sobre la limitación logística. Hubo más ingreso de granos y el agro aceleró ventas para sumar divisas.

Letra P | Luis Alberto Ciucci
Por Luis Alberto Ciucci
Puertos del Gran Rosario, al límite por la cosecha récord y el aluvión de camiones

Puertos del Gran Rosario, al límite por la cosecha récord y el aluvión de camiones

Captura de redes

La cosecha récord empujó un fuerte movimiento en los puertos del Gran Rosario, donde ingresaron unos 6200 camiones diarios. La Sociedad Rural advirtió sobre la presión logística que generó el pico de comercialización de soja y maíz, en un escenario marcado por mayores rindes y expectativas de ingreso de divisas para la economía argentina.

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La postal de largas filas de transporte pesado volvió a repetirse en los accesos al cordón agroindustrial de Rosario. Las terminales exportadoras registraron demoras y una mayor presión sobre rutas, playas de estacionamiento y caminos vinculados al circuito cerealero.

Producción récord del agro

El presidente de la Sociedad Rural de Rosario, Tomás Layus, sostuvo que la campaña agrícola mostró números históricos. Según explicó, el ingreso diario rondó los 6200 vehículos en plena cosecha gruesa y alcanzó su pico hacia el pasado 30 de abril.

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Puertos del Gran Rosario, al límite por la cosecha récord y el aluvión de camiones

Puertos del Gran Rosario, al límite por la cosecha récord y el aluvión de camiones

El dirigente rural destacó que el volumen de producción representó una señal positiva para el complejo agroindustrial y para la economía nacional. También remarcó la necesidad de sostener el ritmo de salida de mercadería para fortalecer el ingreso de dólares.

“Lo importante es que toda esa producción pueda salir en tiempo y forma para generar divisas para nuestro país”, señaló Layus.

El titular de la Sociedad Rural de Rosario reconoció también que el escenario presenta dificultades operativas debido al intenso movimiento de transporte pesado y a los costos logísticos que enfrenta el sector.

Expectativa por la liquidación de granos

Fuentes del sector agropecuario explicaron que la mejora climática registrada desde fines de febrero permitió recuperar cultivos en gran parte de la zona núcleo. Ese escenario impulsó mejores rindes de soja y maíz respecto de las previsiones iniciales.

Layus indicó que la producción total podría ubicarse por encima de las 170 millones de toneladas. En paralelo, productores comenzaron a acelerar operaciones comerciales para aprovechar el importante volumen obtenido durante la campaña.

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El presidente de la Sociedad Rural de Rosario también reconoció que el escenario presenta dificultades operativas debido al intenso movimiento de transporte pesado y a los costos logísticos que enfrenta el sector.

La logística, bajo máxima presión

El incremento de camiones en circulación genera complicaciones en rutas nacionales, accesos urbanos y playas de estacionamiento cercanas a las terminales exportadoras.

Transportistas y operadoras coinciden en que la coordinación entre cupos, descargas y circulación será determinante para evitar mayores inconvenientes durante el pico de cosecha gruesa.

En paralelo, el sector mantiene expectativas positivas respecto al ritmo de ventas de soja y maíz, en un contexto donde muchos productores comenzaron a avanzar con operaciones comerciales aprovechando el importante volumen obtenido en la campaña.

El movimiento registrado en el Gran Rosario volvió a dejar en evidencia el peso estratégico del complejo agroindustrial para la generación de divisas y también las limitaciones logísticas que enfrenta la principal región portuaria de la Argentina durante los picos de cosecha.

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